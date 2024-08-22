Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ

Ο ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ, που θα δικαστεί τον Οκτώβριο με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης δύο γυναικών κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, κινδυνεύει τώρα και με δεύτερη δίκη, αφού η εισαγγελία του Παρισιού εισηγήθηκε να προσαχθεί ενώπιον ποινικού δικαστηρίου για τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ.

Επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία του ειδησεογραφικού καναλιού BFMTV, η εισαγγελία ανέφερε ότι στις 14 Αυγούστου ζήτησε την παραπομπή του Γάλλου ηθοποιού σε δίκη για τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση της 28χρονης σήμερα Αρνούλ, στις 7 και 13 Αυγούστου 2018, στο σπίτι του στο Παρίσι.

Ο 75χρονος ηθοποιός ήταν υπό έρευνα για αυτήν την υπόθεση από τον Δεκέμβριο του 2020, μετά την καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η Αρνούλ. Επαφίεται στον ανακριτή που είχε αναλάβει την υπόθεση να αποφασίσει εάν θα κάνει δεκτό το αίτημα της εισαγγελίας.

Ένας από τους δικηγόρους του Ντεπαρντιέ, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν απάντησε.

Σε μια ανοιχτή επιστολή του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Le Figaro τον Οκτώβριο του 2023 ο Ντεπαρντιέ, που έχει κατηγορηθεί και από άλλες γυναίκες, αρνήθηκε ότι έχει διαπράξει οτιδήποτε επιλήψιμο.

«Ποτέ των ποτών δεν κακοποίησα γυναίκα», ανέφερε τότε σχολιάζοντας τις καταγγελίες της Αρνούλ.

«Μια γυναίκα ήρθε στο σπίτι μου μια πρώτη φορά, με ελαφρύ βήμα και ανέβηκε με τη θέλησή της στο δωμάτιό μου. Σήμερα λέει ότι βιάστηκε. Δεν υπήρξε ποτέ μεταξύ μας ούτε εξαναγκασμός, ούτε βία», υποστήριξε.

Ο Ντεπαρντιέ, που έχει βραβευθεί δύο φορές με το Σεζάρ καλύτερου ηθοποιού, θεωρείτο επί πολλά χρόνια το «ιερό τέρας» του γαλλικού κινηματογράφου και είναι διάσημος παγκοσμίως.

Τον Οκτώβριο θα δικαστεί για τη σεξουαλική κακοποίηση δύο γυναικών στα γυρίσματα της ταινίας «Τα πράσινα παντζούρια» του Ζαν Μπεκέρ, το 2021.

Μια πρώην βοηθός τον κατήγγειλε επίσης τον Ιανουάριο, υποστηρίζοντας ότι την κακοποίησε στα γυρίσματα της ταινίας «Ο μάγος και ο σιαμέζος» του Ζαν-Πιερ Μοκί, το 2014. Η υπόθεση αυτή μπήκε τελικά στο αρχείο λόγω παραγραφής.

Μια άλλη μήνυση της ηθοποιού Ελέν Νταράς για βιασμό της από τον Ντεπαρντιέ στα γυρίσματα μιας ταινίας το 2007 μπήκε επίσης στο αρχείο για τον ίδιο λόγο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

