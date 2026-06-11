Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ έκλεισε τα 61 και το γιόρτασε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, ποζάροντας με ένα μικροσκοπικό κίτρινο μπικίνι και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως ο χρόνος μοιάζει να μην την αγγίζει.

Η Βρετανίδα ηθοποιός και μοντέλο ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία της με καλοκαιρινή διάθεση, συνοδεύοντάς τη με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη ζωή της. Όπως έγραψε, παλιότερα φοβόταν πως όσο περνούν τα χρόνια η καθημερινότητά της θα γίνεται λιγότερο συναρπαστική, όμως σήμερα νιώθει πιο ευτυχισμένη και ευγνώμων από ποτέ.

«Λατρεύω τη ζωή μου σήμερα», σημείωσε η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, ευχαριστώντας την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές της για την αγάπη και τη στήριξή τους.

Από την ανάρτηση δεν θα μπορούσε να λείπει και ο σύντροφός της, Μπίλι Ρέι Σάιρους, ο οποίος άφησε ένα τρυφερό σχόλιο κάτω από τη φωτογραφία της. «Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Είμαι τόσο περήφανος για σένα. Ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο», έγραψε ο τραγουδιστής, δείχνοντας δημόσια τον έρωτά του.

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και ο Μπίλι Ρέι Σάιρους επιβεβαίωσαν τη σχέση τους το 2025, έπειτα από πολλά χρόνια φιλίας, και από τότε δεν κρύβουν την τρυφερότητα και την αγάπη που τους ενώνει.

Πηγή: skai.gr

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