Η σύζυγος του Τζιν Χάκμαν είχε εκφράσει ανησυχίες ότι ένας μυστηριώδης άντρας τους ακολουθούσε μήνες πριν από τον τραγικό θάνατό τους.

Σύμφωνα με την dailymail, σε πρόσφατο βίντεο που κυκλοφόρησε από κάμερα σώματος, ο κομμωτής της Μπέτσι Αρακάουα, Κρίστοφερ, δήλωσε ότι ήταν «σαστισμένη» όταν του αποκάλυψε δύο ξεχωριστά περιστατικά που έλαβαν χώρα τον Δεκέμβριο.

Οι σοροί του Χάκμαν, 95 ετών και της Αρακάουα, 65 ετών, βρέθηκαν μέσα στο σπίτι τους στη Σάντα Φε στις 26 Φεβρουαρίου. Ο Χάκμαν βρέθηκε στην είσοδο του σπιτιού και η Αρακάουα στο μπάνιο.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο σταρ είχε πεθάνει από καρδιακή νόσο, με τη νόσο Αλτσχάιμερ να αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα, μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της συζύγου του από χανταϊό.

Ωστόσο, ο Κρίστοφερ είπε στις Αρχές επιβολής του νόμου ότι το ζευγάρι ανησυχούσε λόγω του ότι κάποιος του ακολουθούσε μόλις δύο μήνες πριν από το θάνατό τους.

«Μου ανέφερε ότι υπήρχε ένας άνδρας που είχε παρκάρει έξω από την πύλη τους και τους ακολουθούσε», είπε, ο Κρίστοφερ σε πλάνα που εξασφάλισε το Fox.

«Σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Μια περίπτωση ήταν όταν πήγαν στο White Rock. Πήγαν και γευμάτισαν εκεί και ο τύπος τους ακολούθησε μέχρι το White Rock.

Η Αρακάουα είπε στον Κρίστοφερ ότι εξεπλάγη που η ασφάλεια «δεν ήξερε πώς έφτασε εκεί».

«Όταν φύγαμε, παρατήρησα ότι αυτό το αυτοκίνητο μας είχε ακολουθήσει από το σπίτι στο White Rock», αποκάλυψε.

Ο Κρίστοφερ είπε ότι η Αρακάουα του αποκάλυψε ότι ο άνδρας είχε έναν φάκελο γεμάτο με φωτογραφίες του Χάκμαν και ήθελε να τις υπογράψει.

«Του είπα ότι έπρεπε να έχει περισσότερο σεβασμό», θυμάται ο Κρίστοφερ ότι του είπε η Αρακάουα. Ωστόσο, ο ίδιος άντρας μια διαφορετική μέρα, ακολούθησε ξανά το ζευγάρι σε μια ξεχωριστή τοποθεσία.

Σε εκείνο το περιστατικό, προσπάθησε να τους προσφέρει ένα μπουκάλι κρασί, αλλά αρνήθηκαν.

Είπα, «Θεέ μου, Μπέτσι, αυτό είναι τρελό. Δεν έπρεπε να πλησιάσεις αυτό το άτομο»

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο αείμνηστος ηθοποιός πέθανε γύρω στις 18 Φεβρουαρίου από σοβαρή καρδιακή νόσο, με την προχωρημένη νόσο Αλτσχάιμερ να αποτέλεσε επιβαρυντικό παράγοντα.

Αξιωματούχοι του γραφείου του ιατρικού ερευνητή του Νέου Μεξικού δήλωσαν ότι η Αρακάουα πέθανε μια εβδομάδα πριν από τον Χάκμαν από πνευμονικό σύνδρομο χανταϊό, το οποίο είναι μια σοβαρή αναπνευστική ασθένεια που προκαλείται από επαφή με μολυσμένα τρωκτικά.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό σε ξεχωριστά δωμάτια της έπαυλής τους, αξίας 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ερευνητές αρχικά έκριναν τους θανάτους ως ύποπτους, αλλά σημείωσαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εισβολής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.