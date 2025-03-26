Bloomberg: Η Ευρώπη βλέπει τον Πούτιν να ωθεί τον Τραμπ σε μια δύσκολη επιλογή για την Ουκρανία

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί σύντομα αντιμέτωπος με μια δύσκολη απόφαση στην προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Έπειτα από τριήμερες συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία που ολοκληρώθηκαν την Τρίτη, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι επιθυμούν άρση ορισμένων κυρώσεων προτού εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, δυσχεραίνοντας τα σχέδια των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν γρήγορα μια ευρύτερη συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υποσχεθεί έναν γρήγορο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ως ένδειξη της ικανότητάς του ως διαπραγματευτή και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να χρησιμοποιεί αυτή τη δημόσια θέση εναντίον του, δήλωσαν ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η Μόσχα φαίνεται να έχει την πρόθεση να παρατείνει τις συζητήσεις και να διατηρήσει το πεδίο των συνομιλιών στενό, ώστε να πιέσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν, δήλωσαν οι αξιωματούχοι που μίλησαν στο διεθνές πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η απόφαση του Τραμπ να συνδέσει τις σχέσεις με τη Μόσχα με άλλες ανησυχίες των ΗΠΑ, όπως το Ιράν και η Κίνα, έχει επίσης παράσχει στον Πούτιν μοχλό πίεσης, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να αναγκαστεί να κάνει μια επιλογή, είπαν οι αξιωματούχοι: Μπορεί να αρχίσει να πιέζει τη Ρωσία ή μπορεί να κάνει όλο και πιο σημαντικές παραχωρήσεις στον Πούτιν, προκειμένου να τηρήσει την αυτοεπιβαλλόμενη προθεσμία για τον τερματισμό των μαχών.

«Νομίζω ότι η Ρωσία θέλει να το τελειώσει, αλλά μπορεί να κωλυσιεργεί», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη σε συνέντευξή του στο Newsmax.

Αφού εκθέσει τα αιτήματά της για άρση κυρώσεων σε αυτές τις συνομιλίες, η Ρωσία θα απαιτήσει οι μελλοντικές συμφωνίες να περιλαμβάνουν παρόμοιες εγγυήσεις για συγκεκριμένα οφέλη και όχι απλώς αόριστες αμοιβαίες παραχωρήσεις, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το σκεπτικό του Κρεμλίνου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί την επιθυμία του Τραμπ να φέρει την κατάπαυση του πυρός ως ευκαιρία για να προωθήσει τις απαιτήσεις της σε συμφωνίες που υποτίθεται ότι θα ήταν άνευ όρων. Σημείωσε ακόμη ότι οι δυνάμεις του θα τηρούσαν αμέσως τη μερική εκεχειρία.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν το βράδυ της Τρίτης ότι η κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα δεν ίσχυε επί τόπου και ότι οι λεπτομέρειες δεν είχαν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Κατά τη διάρκεια παράλληλων συνομιλιών στη Σαουδική Αραβία με ουκρανικές και ρωσικές αντιπροσωπείες αυτή την εβδομάδα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επεδίωξαν να εξασφαλίσουν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα και διακοπή των επιθέσεων με στόχο τις ενεργειακές υποδομές.

Ωστόσο, η Μόσχα ανέφερε ότι η συμμετοχή της στη συμφωνία για τη Μαύρη Θάλασσα εξαρτάται από μια σειρά όρων, μεταξύ αυτών της άρσης ορισμένων κυρώσεων. Σε δήλωση του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι το μορατόριουμ στις ενεργειακές επιδρομές τέθηκε σε ισχύ από τις 18 Μαρτίου για 30 ημέρες.

«Η όλη συμφωνία για τη Μαύρη Θάλασσα έχει έναν μυστικό στόχο - να ξεκινήσει η άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Σεργκέι Μάρκοφ, πολιτικός σύμβουλος με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

Δεν υπάρχει πρακτικά καμία στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι το Κίεβο ανάγκασε το Κρεμλίνο να μετακινήσει τα πλοία του με μια σειρά επιθέσεων από θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Ντμίτρο Λούτβιν, δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι τουλάχιστον οκτώ ουκρανικές ενεργειακές υποδομές έχουν πληγεί από τις 18 Μαρτίου. Κάθε βράδυ η Ρωσία εξαπολύει καταιγισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η Ουκρανία καταρρίπτει ορισμένα από αυτά, αλλά δεν γνωρίζει τι στόχευαν, σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία βομβάρδισε την πόλη Κρύβιι Ρι, με τη μεγαλύτερη επίθεση drones από την έναρξη της εισβολής πλήρους κλίμακας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Ρωσικά drones επιτέθηκαν επίσης στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας Οτσάκιβ το βράδυ της Τρίτης.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους μετά τις συνομιλίες ότι η Μόσχα και το Κίεβο συμφώνησαν να επεξεργαστούν μηχανισμούς για την εφαρμογή της παύσης χτυπημάτων κατά των ενεργειακών υποδομών. Οι ΗΠΑ επίσης «θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της πρόσβασης της Ρωσίας στην παγκόσμια αγορά για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων και λιπασμάτων, θα μειώσουν το κόστος ασφάλισης στη ναυτιλία και θα ενισχύσουν την πρόσβαση σε λιμάνια και συστήματα πληρωμών για τέτοιου είδους συναλλαγές», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει προηγουμένως στους συμμάχους ότι δεν θα άρει τους περιορισμούς στο εμπόριο με τη Ρωσία μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, αν και η ελάφρυνση των κυρώσεων θα είναι πιθανότατα μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας.

Μεταξύ των αιτημάτων του Κρεμλίνου, οι Ρώσοι ζήτησαν να επιτραπεί σε ορισμένες τράπεζες να επανενταχθούν στο διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT. Προκειμένου μια τέτοια κίνηση να είναι αποτελεσματική, θα χρειαζόταν η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει επίσης περιορίσει την πρόσβαση των ρωσικών τραπεζών στο σύστημα. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτό είναι πολύ απίθανο και θα απαιτούσε την ομόφωνη υποστήριξη και των 27 κρατών μελών.

Η κυβέρνηση Τραμπ στοχεύει στην επίτευξη πλήρους κατάπαυσης του πυρός το συντομότερο δυνατόν και έως και τις 20 Απριλίου, ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg. Αλλά Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτό φαίνεται πολύ φιλόδοξο. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης των συνομιλιών, θα χρειαστούν μήνες για την επεξεργασία των λεπτομερειών μιας τελικής συμφωνίας, ανέφεραν.

Παρά τις προσπάθειες του Τραμπ, οι κύριες απαιτήσεις του Πούτιν δεν έχουν αλλάξει, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους. Αυτά περιλαμβάνουν τη θέληση να διαλύσει τον στρατό της Ουκρανίας, να προσαρτήσει εδάφη που η Μόσχα έχει καταλάβει και ισχυρίζεται παράνομα ότι είναι ρωσικά και να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στο Κίεβο.

Η αξιολόγηση της ίδιας της αμερικανικής κοινότητας μυστικών πληροφοριών που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα αναφέρει ότι η Ρωσία και η Ουκρανία μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να παρατείνουν τη σύγκρουση αντί να σπεύσουν σε μια μη ικανοποιητική διευθέτηση.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν την ελπίδα ο Τραμπ να καταλήξει εν τέλει στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν δεν είναι λογικός ή ειλικρινής όσον αφορά την επιθυμία του για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Παρόλα αυτά, είπαν οι αξιωματούχοι, η προθυμία του Αμερικανού προέδρου για μια γρήγορη λύση καθιστά δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα αποφασίσει τελικά.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι πιστεύει ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θα ήθελαν να δουν τον τερματισμό των συγκρούσεων και ότι ο ίδιος προσωπικά θέλει να τερματίσει τόσο τη βία όσο και τις δαπάνες των ΗΠΑ για βοήθεια προς το Κίεβο.

«Θέλω απλώς να το δω να σταματά», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξή του Newsmax. «Επίσης, δεν θέλω να πληρώνω».

Πηγή: skai.gr

