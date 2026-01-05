Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ανέλαβε προσωρινά τα ηνία της χώρας, μετά το πολιτικό χάος που προκάλεσαν οι ΗΠΑ, συλλαμβάνοντας τον πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε, προς έκπληξη πολλών, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία έχει βραβευτεί με το Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας πως δεν διαθέτει «επαρκή υποστήριξη» και τον «σεβασμό» για να ηγηθεί της Βενεζουέλας, και ανέφερε πως προσωρινή πρόεδρος ορκίστηκε η Ροντρίγκεζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η Ροντρίγκεζ είχε συνομιλήσει με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ήταν «πρόθυμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να κάνουμε τη Βενεζουέλα ξανά μεγάλη».

«Νομίζω ότι ήταν αρκετά ευγενική», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να αναλάβει τη Βενεζουέλα κάποιος άλλος που δεν έχει κατά νου το καλό του λαού της Βενεζουέλας», σημείωσε.

Ωστόσο, οι δηλώσεις της Ροντρίγκεζ ήταν διαμετρικά αντίθετες από εκείνες του Τραμπ, καθώς επέκρινε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη επίθεση», ενώ ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του Μαδούρο.

«Υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος σε αυτή τη χώρα και το όνομά του είναι Νικολάς Μαδούρο», δήλωσε η Ροντρίγκεζ στην κρατική τηλεόραση, πλαισιωμένη από υψηλόβαθμους πολιτικούς αξιωματούχους και στρατιωτικούς διοικητές.

Ποια είναι όμως η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας;

Οι επαναστατικές της ρίζες

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, η Ροντρίγκεζ γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1969 στο Καράκας και είναι κόρη του αριστερού αντάρτη Χόρχε Αντόνιο Ροντρίγκεζ, ο οποίος ίδρυσε το κόμμα Σοσιαλιστική Ένωση τη δεκαετία του 1970.

Ο πατέρας της πέθανε από βασανιστήρια που υπέστη από τις αστυνομικές αρχές το 1976, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Πρόκειται για ένα έγκλημα που συγκλόνισε πολλούς ακτιβιστές της εποχής, μεταξύ των οποίων και τον νεαρό τότε Μαδούρο.

Ο αδελφός της, Χόρχε Ροντρίγκεζ, κατέχει επίσης σημαντικό ρόλο στην κυβέρνηση ως πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης.

Η Ροντρίγκεζ είναι δικηγόρος, απόφοιτη του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας, και ανέβηκε γρήγορα στην πολιτική ιεραρχία την τελευταία δεκαετία, αποκτώντας μακρά εμπειρία εκπροσώπησης στη διεθνή σκηνή.

Διετέλεσε υπουργός Επικοινωνίας και Πληροφόρησης από το 2013 έως το 2014, υπουργός Εξωτερικών από το 2014 έως το 2017 και επικεφαλής της φιλοκυβερνητικής Συντακτικής Συνέλευσης, η οποία επέκτεινε τις εξουσίες του Μαδούρο το 2017.

Οικονομική ισχύς

Η Ροντρίγκεζ θεωρείται από πολλούς πιο μετριοπαθής σε σχέση με αρκετούς στρατιωτικούς που πήραν τα όπλα μαζί με τον Ούγκο Τσάβες τη δεκαετία του 1990.

Οι ρόλοι της ως υπουργού Οικονομικών και Πετρελαίου, τους οποίους κατείχε ταυτόχρονα με τη θέση της αντιπροέδρου, την κατέστησαν κεντρικό πρόσωπο στη διαχείριση της οικονομίας της Βενεζουέλας και της εξασφάλισαν σημαντική επιρροή στον εξασθενημένο ιδιωτικό τομέα της χώρας.

Εφάρμοσε «ορθόδοξες» οικονομικές πολιτικές σε μια προσπάθεια περιορισμού του υπερπληθωρισμού. Τον Αύγουστο του 2024, ο Μαδούρο πρόσθεσε το υπουργείο Πετρελαίου στο χαρτοφυλάκιό της, αναθέτοντάς της τη διαχείριση των αμερικανικών κυρώσεων στον σημαντικότερο κλάδο της χώρας.

«Αυτή η υψηλή θέση εντός της κυβέρνησης είναι πιθανότατα αυτό που έκανε τις διαπραγματεύσεις ελκυστικές για τις ΗΠΑ», δήλωσε στο Al Jazeera ο δημοσιογράφος Σλέιθερ Φερνάντεζ, με έδρα το Καράκας.

Η Ροντρίγκεζ ανέπτυξε ισχυρούς δεσμούς με Ρεπουμπλικάνους της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας αλλά και με τη Wall Street, οι οποίοι αντιτάχθηκαν στην ιδέα μιας αλλαγής καθεστώτος υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Μεταξύ των συνομιλητών της ήταν ο ιδρυτής της εταιρείας ασφαλείας Blackwater, Έρικ Πρινς, και, πιο πρόσφατα, ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

Ο Μαδούρο την αποκαλούσε «τίγρη»

Παρότι θεωρείται πιο μετριοπαθής, ο Μαδούρο την είχε αποκαλέσει «τίγρη» για την αδιάλλακτη υπεράσπιση της σοσιαλιστικής κυβέρνησής του.

Όταν ορίστηκε αντιπρόεδρος τον Ιούνιο του 2018, την περιέγραψε ως «μια νεαρή γυναίκα, γενναία, έμπειρη, κόρη μάρτυρα, επαναστάτρια και δοκιμασμένη σε χιλιάδες μάχες».

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο το Σάββατο, η Ροντρίγκεζ απαίτησε από τις ΗΠΑ να προσκομίσουν αποδείξεις ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, είναι ζωντανοί.

«Καλούμε τον λαό να παραμείνουμε ενωμένοι, γιατί αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτή η χρήση βίας για να υποταχθεί η βούληση του λαού μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε χώρα», ανέφερε σε ομιλία της.

Στη συνέχεια, το Συνταγματικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βενεζουέλας διέταξε τη Ροντρίγκεζ να αναλάβει καθήκοντα προσωρινής προέδρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η υπεράσπιση του έθνους.

