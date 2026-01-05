Βενεζουέλα: Άδειοι δρόμοι, ουρές για τρόφιμα, ανησυχία για τον ρόλο των ΗΠΑ - Η επόμενη μέρα χωρίς τον Μαδούρο

Η Βενεζουέλα εισέρχεται σε μια νέα και αβέβαιη εποχή μετά τη ξαφνική σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, του προέδρου της χώρας τα τελευταία 12 χρόνια. Εν μέσω της γενικευμένης ανησυχίας για το τι θα ακολουθήσει, οι δρόμοι της πρωτεύουσας Καράκας και άλλων πόλεων παραμένουν ήσυχοι, σύμφωνα με το CNN. Οι άνθρωποι φοβούνται να βγουν έξω, με τις δυνάμεις ασφαλείας να βρίσκονται σε εγρήγορση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία παραστρατιωτικών ομάδων που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση, γνωστών ως colectivos, στους δρόμους.

Όσοι έχουν τολμήσει να βγουν έξω έχουν μία προτεραιότητα: Να εφοδιαστούν με βασικά είδη πρώτης ανάγκης σε περίπτωση που στην πρωτεύουσα ξεσπάσουν συγκρούσεις ή λεηλασίες. Δεν υπάρχουν ενδείξεις πανικού στις αγορές, αλλά οι Βενεζουελάνοι έχουν συνηθίσει να εφοδιάζονται με προμήθειες όποτε υπάρχει κρίση.

Βίντεο του CNN από το Σάββατο έδειχναν κυρίως άδειους δρόμους, αλλά και μεγάλες ουρές ανθρώπων έξω από σούπερ μάρκετ και φαρμακεία.

«Στους δρόμους δεν ακούγεται τίποτα εκτός από το κελάηδισμα των πουλιών», ανέφερε η δημοσιογράφος Mary Mena την Κυριακή.

Οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης γιορτάζουν ιδιωτικά, αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις υποστήριξης της αμερικανικής δράσης. Η Mena δήλωσε ότι είναι πιθανό να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ, εκτός εάν οι ηγετικές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης καταφέρουν να αποδείξουν ότι έχουν την υποστήριξη των αξιωματούχων της Βενεζουέλας ή των στρατιωτικών διοικητών.

Λίγες πληροφορίες φτάνουν από άλλες πόλεις. Το Reuters έκανε λόγο για μεγάλες ουρές για τρόφιμα στην πόλη Μαρακαΐμπο, ένα κέντρο πετρελαίου. Ο Jairo Chacin, 39 ετών, μηχανικός και ιδιοκτήτης συνεργείου στην πόλη, είπε ότι «βγήκε να ελέγξει την επιχείρησή του επειδή φοβόταν τις λεηλασίες, αλλά ο δρόμος ήταν έρημος».

«Ήθελα να γεμίσω το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μου, αλλά τα βενζινάδικα έχουν ήδη κλείσει, οπότε άρπαξα την ευκαιρία να αγοράσω τρόφιμα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Chacin στο Reuters. «Ειλικρινά, νιώθω ένα μείγμα φόβου και χαράς».

«Μόλις έβγαλα βόλτα τον σκύλο και η πόλη μοιάζει εγκαταλελειμμένη, οι άνθρωποι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους», είπε η 35χρονη Alejandra Palencia, ψυχολόγος στην πόλη Μαρακάι. «Υπάρχει φόβος και αβεβαιότητα», δήλωσε στο Reuters.

Αυτή η αβεβαιότητα είναι διάχυτη στη χώρα.

«Θέλω να μάθω τι θα συμβεί στη συνέχεια», είπε η Nancy Perez, μια 74χρονη γυναίκα που πήγε σε ένα φούρνο κοντά στο σπίτι της στην κεντρική Βενεζουέλα.

Ορισμένοι Βενεζουελάνοι είναι δυσαρεστημένοι με την προοπτική να λαμβάνονται αποφάσεις για τη Βενεζουέλα από τον Λευκό Οίκο. Καθώς αγόραζε προμήθειες στο Καράκας, η Jenny Salazar δήλωσε στο CNN: «Δεν συμφωνώ με το να μας ελέγχει ένας άλλος πρόεδρος, εκτός της Βενεζουέλας, εμάς τους Βενεζουελανούς».

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι η κυβέρνησή του θα κυβερνήσει τη Βενεζουέλα «μέχρι να υπάρξει μετάβαση».

Ο Teo Tilin, που ζει στο Μαϊάμι και είχε ταξιδέψει στη Βενεζουέλα για να επισκεφθεί τη μητέρα του, ήταν επίσης ανήσυχος για το πώς θα κυβερνηθεί η Βενεζουέλα. «Πώς θα έχει τον έλεγχο ο Ντόναλντ Τραμπ; Τι είδους έλεγχο θα έχει; Πού είναι οι άνθρωποι που θα τον ελέγχουν; (...) Δεν ξέρω».

Ένας γιατρός στην πρωτεύουσα, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το όνομά του, δήλωσε ότι ο ρόλος του στρατού θα είναι κρίσιμος. «Η θέση των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας είναι θεμελιώδης. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς θα αυτοπροσδιοριστούν», είπε. Εξέφρασε την ελπίδα του για μια προσέγγιση μεταξύ των ΗΠΑ και της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, η αναπληρώτρια πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, πρέπει να προκηρύξει νέες εκλογές εντός 60 ημερών.

«Ενδιαφέρομαι πολύ να μάθω πώς θα γίνει η μετάβαση. Ποιο είναι το σχέδιο; Θα είναι υπεύθυνη για τη χώρα και την οργάνωση των εκλογών; Πώς μπορούμε να την εμπιστευτούμε;», διερωτήθηκε ένας άλλος κάτοικος του Καράκας.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βενεζουέλας έδειξαν υποστηρικτές του καθεστώτος με προκλητικά μηνύματα προς τον Τραμπ. Ένας νεαρός άνδρας δήλωσε το Σάββατο: «Είμαστε τα παιδιά του (Ούγκο) Τσάβες και δεν θα επιτρέψουμε σε εσάς, που νομίζετε ότι είστε η αστυνομία του κόσμου, να το αλλάξετε αυτό».

Ο Τσάβες ήταν πρόεδρος πριν από τον Μαδούρο, από το 1999 έως το 2013, και ιδρυτής αυτού που έγινε γνωστό ως το Μπολιβαριανό κίνημα της Βενεζουέλας.

Η Ροντρίγκες, ο οποία ορίστηκε πρόεδρος από το Ανώτατο Δικαστήριο μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο, δεν έχει κάνει καμία δήλωση μέχρι την Κυριακή, αλλά η κυβέρνηση φαίνεται να επικεντρώνεται στη συνέχεια. Ο Μαδούρο είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι το καθεστώς θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από το αν θα παρέμενε πρόεδρος.

Οι αρχές έχουν αναφέρει ότι το κύριο διεθνές αεροδρόμιο παραμένει ανοιχτό και ότι η Εθνοσυνέλευση θα ορκιστεί τη Δευτέρα, όπως έχει προγραμματιστεί.

Πολλοί Βενεζουελάνοι εξέφρασαν την έκπληξή τους για την πρόταση του Τραμπ να συνεργαστούν οι ΗΠΑ με την Ροντρίγκες ως νέο αρχηγό κράτους της Βενεζουέλας, γεγονός που ενίσχυσε την αβεβαιότητα για το μέλλον της χώρας.

