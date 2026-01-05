Καθώς ο πλανήτης παρακολουθεί άφωνος τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο μέσα από το προεδρικό μέγαρο στο Καράκας, με μία άψογα σκηνοθετημένη επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμενων, ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες.

COURT DATE SET: Venezuelan dictator Nicolás Maduro will be arraigned in federal court in New York City at 12 p.m. ET on Monday, authorities announced.



Maduro faces multiple charges, including narco-terrorism conspiracy, cocaine importation conspiracy, and weapons offenses… pic.twitter.com/J76bIKD7vO January 4, 2026

Σε αυτό, ο Ντόνανλτ Τραμπ, ντυμένος Μαδούρο, απευθύνεται στον λαό της Βενεζουέλας και τους υπόσχεται – μιλώντας υποτίθεται στη γλώσσα τους - να κάνει τη χώρα τους "mucho grande again" (σπουδαία ξανα).

Στην πραγματικότητα, μετά την σύλληψη του Μαδούρο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν και θα διοικήσουν τη Βενεζουέλα, έως ότου υπάρξει ασφαλής μετάβαση στην επόμενη μέρα.

«Ola amigos! (Γεια σας φίλοι). Είμαι ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρός σας, δεν είναι πια ο πρόεδρος σας» λέει στην αρχή ο Αμερικάνος πρόεδρος, καθισμένος στο Οβάλ Γραφείο, με μαύρα μαλλιά, μουστάκι και την επίσημη στολή με τα παράσημα που φορούσε συχνά ο Μαδούρο.

OK, WHO DID THIS???🤣🤣🤣 pic.twitter.com/wbfEhKwe0V — il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) January 4, 2026

«Ελεγε και έκανε συνέχεια μ@λ@κίες και τελικά την πάτησε. Τέλος πάντων, θα κάνουμε τη Βενεζουέλα, mucho grande again (σπουδαία ξανά), μεγαλύτερη και καλύτερη από ποτέ, θα κάνουμε γεωτρήσεις και μια μεγάλη γιορτή με mucho mariachi, sexy mamacitas end delicious margaritas (μτφ: πολλούς παραδοσιακούς τραγουδιστές, σέξι κορίτσια και υπέροχες μαργκαρίτες, το κοκτέιλ) και ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι ο dj σας, εντάξει; Ευχαριστώ πολύ» λέει ο Τραμπ- Μαδούρο.

«Ας κάνουμε τη Βενεζουέλα grande again. Αρίμπα Βενεζουέλα αμίγκος» καταλήγει στο «διάγγελμά» του ο ΑΙ Τραμπ, ως νέος πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Πηγή: skai.gr

