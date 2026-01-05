Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες, αναμένεται να εμφανιστούν για πρώτη φορά στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, δύο ημέρες μετά τη σύλληψή τους και τη μεταφορά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια αιφνιδιαστική επιδρομή επίλεκτων αμερικανικών δυνάμεων το Σάββατο.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες κατηγορούνται για ναρκοτρομοκρατία, εισαγωγή κοκαΐνης και αδικήματα που σχετίζονται με όπλα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «θα διοικήσουν» προσωρινά τη Βενεζουέλα και θα αξιοποιήσουν τα αποθέματα πετρελαίου της.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες, αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας υπό τον Μαδούρο, ορίστηκε ως η προσωρινή ηγέτης της χώρας. Σε μήνυμά της, δήλωσε ότι «η Βενεζουέλα έχει δικαίωμα στην ειρήνη, την ανάπτυξη και την κυριαρχία».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, θα παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

Η «Ομάδα των Οκτώ» του Κογκρέσου, καθώς και οι δύο κορυφαίοι νομοθέτες των επιτροπών Ενόπλων Δυνάμεων και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και της Γερουσίας, θα λάβουν απόψε μια εμπιστευτική ενημέρωση σχετικά με την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, όπως ανέφεραν στο NBC News.

Η Ομάδα των Οκτώ αποτελείται από τον πρόεδρο της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τζον Θουν, τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας Toμ Κότον, τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας Mαρκ Γουόρνερ, τον πρόεδρο της Βουλής Mάικ Τζόνσον, τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Βουλή Χακίμ Τζέφρις, τον πρόεδρο της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής Ρικ Κρόφορντ και το ανώτερο μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής Τζιμ Χάϊμς.

Ο υπουργός Εξωτερικών Mάρκο Ρούμπιο, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Νταν Κέιν, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι αναμένεται επίσης να παραστούν.

Πηγή: skai.gr

