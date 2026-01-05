«Δεν πιστεύω ότι έγινε το πλήγμα»: Ο Τραμπ αμφισβητεί τη Μόσχα για επίθεση στην κατοικία του Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή πως δεν πιστεύει την καταγγελία της Μόσχας σύμφωνα με την οποία το Κίεβο εξαπέλυσε έφοδο με drones εναντίον κατοικίας του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στη βορειοδυτική Ρωσία.

«Δεν νομίζω ότι έγινε αυτό το πλήγμα», δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος προσθέτοντας πως «κανένας δεν γνωρίζει μέχρι τώρα» αν οι κατηγορίες της Ρωσίας, που διαψεύστηκαν από την Ουκρανία, αληθεύουν.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε συνέχεια σοβαρής καταγγελίας της Ρωσίας, σύμφωνα με την οποία ουκρανικά drones φέρονται να επιχείρησαν επίθεση σε κατοικία του Ρώσου προέδρου, σε περιοχή της βορειοδυτικής Ρωσίας. Η Μόσχα έκανε λόγο για «στοχευμένη επίθεση», αφήνοντας να εννοηθεί ότι επρόκειτο για απόπειρα δολοφονίας ή εκφοβισμού του Ρώσου ηγέτη.

Το Κίεβο απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι δεν έχει στοχοποιήσει τον Πούτιν προσωπικά και ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τέτοιους ισχυρισμούς για προπαγανδιστικούς λόγους ή για να δικαιολογήσει περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου. Ουκρανοί αξιωματούχοι σημείωσαν ότι παρόμοιες κατηγορίες έχουν διατυπωθεί και στο παρελθόν χωρίς να προσκομιστούν πειστικά στοιχεία.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένων επιθέσεων με drones εκατέρωθεν. Η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματα σε ρωσικό έδαφος, κυρίως σε ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τις μαζικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και κρίσιμες υποδομές.

Η καταγγελία για επίθεση σε κατοικία του Πούτιν προκάλεσε διεθνή αίσθηση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί ανεξάρτητες αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό της Μόσχας. Το Κρεμλίνο από τη μεριά του ισχυρίστηκε ότι έστειλε στις ΗΠΑ αποδείξεις της ουκρανικής επίθεσης.

