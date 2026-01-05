Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να στήσει μια ελεγχόμενη μεταβατική εξουσία στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε προσωρινά την προεδρία λίγο αφότου προέβη σε κάλεσμα για «συνεργασία» με τις ΗΠΑ, σηματοδοτώντας στροφή από τη μέχρι τότε συγκρουσιακή στάση της απέναντι στην αμερικανική επέμβαση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε στο μεταξύ ότι θα μπορούσε να αναλάβει στρατιωτική δράση στην Κολομβία, ζήτησε από το Μεξικό να «συντονιστεί» όσον αφορά τα ναρκωτικά και δήλωσε εκ νέου ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία».

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι διερευνούν κατά πόσο οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες ενδιαφέρονται να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα, καθώς ο Τραμπ δήλωσε ότι βασίζεται σε αυτές για την ανασυγκρότηση του κλάδου. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του CNN, οι εταιρείες εμφανίζονται επιφυλακτικές και διστάζουν να δεσμευτούν σε νέες επενδύσεις.

Η Κούβα ανέφερε από τη μεριά της ότι τουλάχιστον 32 από τους υπηκόους της έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα.

