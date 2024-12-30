Ένα αεροπλάνο πετά στον ουρανό με τις λέξεις «JEJU air» γραμμένες στο πλάι και την ουρά του αεροπλάνου.

Το αεροπλάνο που συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Μουάν την Κυριακή είχε εκτελέσει 13 πτήσεις τις 48 ώρες πριν τη συντριβή, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap.

Αναφέρεται ότι πηγές της βιομηχανίας εξέφρασαν ανησυχίες στο BBC, για το αν η Jeju Air μπορεί να έχει καταναλώσει υπερβολικά τους πόρους της προγραμματίζοντας υπερβολικές ναυλωμένες πτήσεις κατά την περίοδο αιχμής των εορτών. Αυτή η υπερφόρτωση της χωρητικότητας του αεροπλάνου εξαρτάται από τον τύπο του αεροσκάφους και τη διάρκεια των διαδρομών που εκτελεί.

Τα περιφερειακά αεροδρόμια στη Νότια Κορέα εξαρτώνται από τις ναυλωμένες πτήσεις που εκτελούν οι χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες τείνουν να έχουν υψηλότερο ποσοστό χρήσης – μέτρο που δείχνει πόσο συχνά χρησιμοποιείται ένα αεροπλάνο.

Η αναφορά του Yonhap, επικαλούμενη τα ίδια δεδομένα της Jeju Air, αναφέρει ότι η αεροπορική εταιρεία είχε τον υψηλότερο μέσο όρο ωρών πτήσης ανά μήνα μεταξύ των έξι εγχώριων αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους στη Νότια Κορέα, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο φέτος.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Και οι 175 επιβάτες και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν στη συντριβή, δύο μέλη του προσωπικού της πτήσης επέζησαν και παραμένουν στο νοσοκομείο.

Οι ερευνητές εξετάζουν τις ηχογραφήσεις του μαύρου κουτιού του αεροπλάνου, αλλά η αποκωδικοποίησή τους μπορεί να καθυστερήσει λόγω ζημιάς, καθώς η έρευνα για την αιτία της συντριβής συνεχίζεται.

Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη μια «πλήρης επιθεώρηση» όλων των αεροσκαφών Boeing 737-800 και μια ομάδα από τις ΗΠΑ πρόκειται να συμμετάσχει μαζί με την αεροπορική αρχή της Νότιας Κορέας στην έρευνά της.

Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα ότι ο πιλότος ανέφερε χτύπημα πουλιού πριν κάνει την καταδικασμένη αναγκαστική προσγείωση.

«Ο πιλότος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω χτυπήματος πουλιών», δήλωσε ο Kang Jung-hyun, ανώτερος αξιωματούχος στο υπουργείο Μεταφορών. Ο πιλότος είπε «Mayday, Mayday, Mayday» τρεις φορές και χρησιμοποίησε τους όρους "bird strike" και "go-around", είπε ο αξιωματούχος. Το "go-around" είναι ένας όρος αεροπορίας που σημαίνει ότι μια προσγείωση ματαιώνεται όταν ένα αεροπλάνο πλησιάζει σε τελική προσέγγιση και αντί αυτού ο πιλότος θα αυξήσει την ταχύτητα και θα ανέβει πριν επιχειρήσει άλλη προσέγγιση ή κατευθυνθεί αλλού.

Ένας άνδρας που ψάρευε σε μια κοντινή παραλία και παρακολουθούσε το αεροσκάφος λίγο πριν προσγειωθεί ανέφερε ότι είδε ένα σμήνος πουλιών να συγκρούεται με τη μηχανή του αεροπλάνου στη δεξιά πλευρά, ακολουθούμενα από δύο ή τρία δυνατά «μπαμ» και στη συνέχεια φλόγες.

Στις 9.03 π.μ., με το σύστημα προσγείωσης να αποτυγχάνει να αναπτυχθεί, το αεροσκάφος γλίστρησε κατά μήκος του διαδρόμου προτού προσκρούσει σε μια κατασκευή βοηθημάτων πλοήγησης από σκυρόδεμα και έναν περιμετρικό τοίχο με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη. Η επίσημη αιτία του δυστυχήματος δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Μέσα σε 13 λεπτά, οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιπέδου 3, κινητοποιώντας 80 πυροσβέστες, 32 πυροσβεστικά οχήματα και ομάδες διάσωσης από όλη την περιοχή. Για 43 οδυνηρά λεπτά, οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με την κόλαση προτού οι φλόγες τεθούν υπό έλεγχο στις 9.46 π.μ.

Στις 12.55 μ.μ. , ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Τσόι Σανγκ-μοκ, έφτασε στο αεροδρόμιο, όπου περικυκλώθηκε αμέσως από απελπισμένες οικογένειες που ζητούσαν απαντήσεις.

«Πείτε μας την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο», παρακάλεσαν. «Σκεφτείτε πρώτα τις οικογένειες». Ο Τσόι μπόρεσε μόνο να σκύψει το κεφάλι του ως απάντηση, υποσχόμενος ότι «δεν θα γλιτώσει καμία προσπάθεια» για την υποστήριξη των πενθούντων.

Όταν ο αρχηγός της πυροσβεστικής στη Muan, Lee Jeong-hyun, μετέδωσε ότι «οι περισσότεροι από τους 181 επιβάτες θεωρούνται νεκροί», οι συγγενείς των επιβατών που ανέμεναν να μάθουν νέα των αγαπημένων τους ξέσπασαν σε λυγμούς.

Στο αεροδρόμιο δημιουργήθηκε προσωρινό νεκροτομείο, όπου 169 ιατροδικαστές και 579 αστυνομικοί εργάστηκαν για την αναγνώριση των θυμάτων. Στρατιωτικό προσωπικό εντάχθηκε επίσης στην έρευνα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών της Νότιας Κορέας, 141 από τα 179 θύματα έχουν πλέον ταυτοποιηθεί με ανάλυση DNA ή συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Κάποιοι συγγενείς αναμένουν ακόμα στην αίθουσα του αεροδρομίου για να αναγνωρίσουν τους αγαπημένους τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών ο πιλότος της μοιραίας πτήσης ήταν πολύ έμπειρος αφού εργαζόταν σε αυτή τη θέση από το 2019 και είχε σημειώσει 6.800 ώρες πτήσης.

Δύο μαύρα κουτιά - τα δεδομένα πτήσης και οι συσκευές εγγραφής φωνής - ανακτήθηκαν από το σημείο της συντριβής, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Μεταφορών. Ωστόσο, ο καταγραφέας πτήσης υπέστη εξωτερική ζημιά και έτσι στάλθηκε σε ένα κέντρο ανάλυσης στη Σεούλ για να διαπιστωθεί πόσες πληροφορίες θα μπορούσαν να εξαχθούν και εάν έπρεπε να σταλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το υπουργείο.

Πάντως, εμπειρογνώμονες που μίλησαν στο Reuters αμφισβήτησαν τις αρχικές εκτιμήσεις ότι το αεροσκάφος Boeing 737-800 χτυπήθηκε από σμήνος πουλιών, επισημαίνοντας ότι αυτό που προκαλεί έντονο προβληματισμό είναι το γεγονός ότι δεν άνοιξαν οι τροχοί του.

Πηγή: skai.gr

