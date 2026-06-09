Επιχειρησιακό ορόσημο των ΗΠΑ στο Ορμούζ: Ναυτικό drone έσωσε το πλήρωμα του Apache

Ένα αμερικανικό ναυτικό drone εντόπισε και διέσωσε το πλήρωμα ενός αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache που συνετρίβη το βράδυ της Δευτέρας κοντά στο Στενό του Ορμούζ, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ως η πρώτη του είδους της στη θάλασσα, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Το μη επανδρωμένο σκάφος εντόπισε τα μέλη του πληρώματος, τα οποία είχαν παραμείνει επί δύο ώρες στα νερά ανοιχτά των ακτών του Ομάν, και τα μετέφερε με ασφάλεια στη στεριά, δήλωσε ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο στρατός ερευνά το ενδεχόμενο το Apache να καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις.

Η επιχείρηση διάσωσης αποτελεί επιχειρησιακό ορόσημο για τα συγκεκριμένα σκάφη, τα οποία εντάσσονται στη δύναμη μη επανδρωμένων συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η αποστολή ανέδειξε τους κινδύνους των επιχειρήσεων στην περιοχή, όπου το Ιράν έχει στο παρελθόν καταρρίψει αμερικανικά drones και έχει στοχοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου και της μετέπειτα εκεχειρίας.

Ο Χόκινς ανέφερε ότι τα μέλη του πληρώματος λαμβάνουν ιατρική φροντίδα και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, αφού δέχθηκαν περαιτέρω υποστήριξη από αμερικανικές δυνάμεις στη στεριά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης επίλεκτοι στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Το μη επανδρωμένο σκάφος που χρησιμοποιήθηκε ανήκει στην Task Force 59, τη μονάδα που αξιοποιεί μη επανδρωμένα σκάφη και άλλα συστήματα drones με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

«Όταν πρόκειται για έρευνα και διάσωση, χρησιμοποιείς το καλύτερο μέσο που βρίσκεται πιο κοντά και μπορεί να ανταποκριθεί ταχύτερα. Αυτό ακριβώς συνέβη σε αυτή την περίπτωση», δήλωσε ο Χόκινς.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει στο παρελθόν ασκήσεις με παρόμοια σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους για τη μεταφορά τραυματισμένων στελεχών από πλοίο στην ξηρά.

«Έχουμε εξασκηθεί σε αυτό το σενάριο στο πλαίσιο ασκήσεων, αλλά όχι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Χόκινς. Αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω τη συγκεκριμένη αποστολή του ελικοπτέρου τη στιγμή της συντριβής, καθώς και την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τέτοιου είδους σκάφη, γνωστά ως θαλάσσια drones, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πρόσφατα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανέπτυξαν υποβρύχια μη επανδρωμένα οχήματα στο Στενό του Ορμούζ για τον εντοπισμό πιθανών ναρκών.

Στην Ουκρανία, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει θαλάσσια drones για να πλήξουν τον ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Παράλληλα, το Κίεβο άρχισε πρόσφατα να αξιοποιεί και χερσαία μη επανδρωμένα οχήματα για την απομάκρυνση τραυματιών από την πρώτη γραμμή του μετώπου, όπου η εκτεταμένη χρήση εναέριων drones καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνες τις επιχειρήσεις διάσωσης από ανθρώπινα πληρώματα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.