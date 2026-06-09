Το Μουντιάλ του 2026 πλησιάζει και φέρνει μαζί του όλη τη λάμψη και τον ενθουσιασμό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, 48 εθνικές ομάδες θα αγωνιστούν σε συνολικά 104 παιχνίδια που θα διεξαχθούν σε τρεις χώρες, διεκδικώντας το πιο πολυπόθητο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Από αυτά, οι 72 αγώνες της φάσης των ομίλων αποτελούν αριθμό-ρεκόρ για τη διοργάνωση.

Με τόσα πολλά παιχνίδια σε διάστημα μόλις 17 ημερών, είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς τα πάντα. Αν είστε φανατικός φίλαθλος, ίσως προσπαθήσετε να δείτε κάθε αγώνα, ανεξάρτητα από τις ώρες μετάδοσης. Για τους περισσότερους όμως, αυτό δεν είναι εφικτό.

Γι’ αυτό συγκεντρώσαμε τους δέκα αγώνες της φάσης των ομίλων που αναμένεται να προσφέρουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το υψηλότερο επίπεδο ποδοσφαίρου (ώρα Ελλάδας, 24ωρο ρολόι)

1. Βραζιλία – Μαρόκο (Όμιλος C)

Πότε: Κυριακή 14 Ιουνίου, 01:00

Πού: MetLife Stadium, Ιστ Ράδερφορντ, Νιου Τζέρσεϊ

Η πεντάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία φτάνει στη διοργάνωση έχοντας περάσει μια περίοδο αστάθειας, όμως δείχνει να βρίσκει ξανά τον καλό της εαυτό. Με αστέρες όπως οι Βινίσιους Τζούνιορ, Ραφίνια, Έντρικ, Νεϊμάρ και Καζεμίρο, η «Σελεσάο» διαθέτει ποιότητα σε κάθε γραμμή.

Απέναντί της θα βρει το Μαρόκο, μία από τις πιο αξιόπιστες ομάδες των τελευταίων ετών. Με παίκτες όπως οι Μπραχίμ Ντίαθ, Ασράφ Χακίμι και Γιασίν Μπουνό, οι Μαροκινοί φιλοδοξούν να επαναλάβουν τις επιτυχίες που τους οδήγησαν στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2022.

2. Ολλανδία – Ιαπωνία (Όμιλος F)

Πότε: Κυριακή 14 Ιουνίου, 23:00

Πού: AT&T Stadium, Άρλινγκτον, Τέξας

Η Ολλανδία διαθέτει ένα από τα πιο πλήρη ρόστερ της Ευρώπης και θεωρείται σταθερά υπολογίσιμη δύναμη στις μεγάλες διοργανώσεις. Η Ιαπωνία, κορυφαία ομάδα της Ασίας, έρχεται με εξαιρετική φόρμα και αυτοπεποίθηση.

Οι «Σαμουράι Μπλε» απέδειξαν το 2022 ότι μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια κάθε αντίπαλο, γεγονός που κάνει αυτή την αναμέτρηση πιθανό «τελικό» για την πρωτιά του ομίλου.

3. Γαλλία – Σενεγάλη (Όμιλος I)

Πότε: Τρίτη 16 Ιουνίου, 22:00

Πού: MetLife Stadium, Νιου Τζέρσεϊ

Η Γαλλία συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, χάρη σε μια γενιά γεμάτη ταλέντο και εμπειρία. Ωστόσο, η Σενεγάλη διαθέτει την ποιότητα και τη σωματική δύναμη για να δημιουργήσει προβλήματα σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

Το παιχνίδι θυμίζει επίσης την ιστορική νίκη της Σενεγάλης επί της Γαλλίας στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2002, μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης.

4. Αγγλία – Κροατία (Όμιλος L)

Πότε: Τετάρτη 17 Ιουνίου, 23:00

Πού: AT&T Stadium, Άρλινγκτον, Τέξας

Μια σύγκρουση δύο ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Αγγλία διαθέτει παίκτες παγκόσμιας κλάσης όπως οι Χάρι Κέιν, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Μπουκάγιο Σάκα και Ντέκλαν Ράις και φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου.

Η Κροατία, με τους βετεράνους Λούκα Μόντριτς, Ιβάν Πέρισιτς και Ματέο Κόβατσιτς, επιχειρεί ακόμη μία υπέρβαση μετά την παρουσία της στον τελικό του 2018 και στα ημιτελικά του 2022.

5. Νορβηγία – Σενεγάλη (Όμιλος I)

Πότε: Τρίτη 23 Ιουνίου, 03:00

Πού: MetLife Stadium, Νιου Τζέρσεϊ

Το μεγάλο όνομα της αναμέτρησης είναι φυσικά ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο επιθετικός-φαινόμενο της Νορβηγίας θα συμμετάσχει στο πρώτο Μουντιάλ της καριέρας του και αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα.

Με δεδομένο ότι η Γαλλία θεωρείται το φαβορί του ομίλου, το συγκεκριμένο παιχνίδι ίσως αποδειχθεί καθοριστικό για τη δεύτερη θέση και την πρόκριση.

6. Εκουαδόρ – Γερμανία (Όμιλος E)

Πότε: Πέμπτη 25 Ιουνίου, 23:00

Πού: MetLife Stadium, Νιου Τζέρσεϊ

Η Γερμανία είναι πάντα μια δύναμη που υπολογίζεται σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως το Εκουαδόρ μπορεί να αποδειχθεί η έκπληξη του τουρνουά.

Η ομάδα της Νότιας Αμερικής τερμάτισε δεύτερη στα προκριματικά της CONMEBOL, μπροστά από παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Βραζιλία, η Ουρουγουάη και η Κολομβία. Διαθέτει συνοχή, ποιότητα και τη νοοτροπία να ανταγωνίζεται τους κορυφαίους.

7. Τουρκία – Ηνωμένες Πολιτείες (Όμιλος D)

Πότε: Παρασκευή 26 Ιουνίου, 05:00

Πού: SoFi Stadium, Ίνγκλγουντ, Καλιφόρνια

Η Τουρκία φτάνει στο Μουντιάλ με καλή αγωνιστική κατάσταση και με έναν από τους πιο ελπιδοφόρους νέους ποδοσφαιριστές του κόσμου, τον Αρντά Γκιουλέρ.

Οι ΗΠΑ, ως συνδιοργανώτρια χώρα, θα έχουν τη στήριξη του κοινού τους και θα προσπαθήσουν να επιβεβαιώσουν την ανοδική τους πορεία. Η αναμέτρηση ενδέχεται να καθορίσει την πρωτιά του ομίλου.

8. Νορβηγία – Γαλλία (Όμιλος I)

Πότε: Παρασκευή 26 Ιουνίου, 22:00

Πού: Gillette Stadium, Φόξμπορο, Μασαχουσέτη

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μονομαχία δύο από τους μεγαλύτερους αστέρες του σύγχρονου ποδοσφαίρου: του Έρλινγκ Χάαλαντ και του Κιλιάν Εμπαπέ.

Η Γαλλία διαθέτει επίσης παίκτες σε εξαιρετική κατάσταση, όπως ο Μάικλ Ολίζε και ο Ουσμάν Ντεμπελέ, γεγονός που την καθιστά ένα από τα ισχυρότερα φαβορί της διοργάνωσης.

9. Ουρουγουάη – Ισπανία (Όμιλος H)

Πότε: Σάββατο 27 Ιουνίου, 03:00

Πού: Estadio Akron, Γουαδαλαχάρα, Μεξικό

Η Ισπανία θεωρείται από πολλούς το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά σύνολα του κόσμου.

Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Λαμίν Γιαμάλ, το παιδί-θαύμα του ισπανικού ποδοσφαίρου. Απέναντί του θα βρεθεί μια σκληροτράχηλη Ουρουγουάη με παίκτες υψηλού επιπέδου, όπως ο Φεντερίκο Βαλβέρδε.

10. Κολομβία – Πορτογαλία (Όμιλος K)

Πότε: Κυριακή 28 Ιουνίου, 02:30

Πού: Hard Rock Stadium, Μαϊάμι Γκάρντενς, Φλόριντα

Στα χαρτιά, πρόκειται για το κορυφαίο παιχνίδι του ομίλου και ίσως ένα από τα καλύτερα ολόκληρης της φάσης των ομίλων.

Η Κολομβία διαθέτει επιθετική ποιότητα με πρωταγωνιστή τον Λουίς Ντίας, ενώ η Πορτογαλία παρουσιάζει ίσως την πληρέστερη μεσαία γραμμή του τουρνουά, με τους Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Μπρούνο Φερνάντες και Μπερνάρντο Σίλβα.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πλέον στα τελευταία στάδια της καριέρας του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να μπορεί να κάνει τη διαφορά σε κρίσιμες στιγμές και να χαρίσει στην Πορτογαλία το πλεονέκτημα σε ένα παιχνίδι που ενδέχεται να κρίνει την πρώτη θέση του ομίλου.

Πηγή: skai.gr

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