«Ένα πουλί είναι κολλημένο στο φτερό. Δεν μπορούμε να προσγειωθούμε.Μήπως πρέπει να γράψω τις τελευταίες μου λέξεις;» ήταν το μήνυμα που συνέταξε πάνω στον πανικό του ένας επιβάτης της πτήσης 7C2216 της Jeju Air λίγο πριν αυτή συντριβή στο διεθνές αεροδρόμιο Muan, στα νοτιοδυτικά της Νότιας Κορέας.

Λίγα λεπτά αργότερα, το Boeing 737-800 που μετέφερε 181 άτομα ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης με αποτέλεσμα 179 άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο και μόλις 2 να βγουν ζωντανοί.

Η πτήση από την Μπανγκόκ που ήταν γεμάτη παραθεριστές, ήταν μια πτήση ρουτίνας μέχρι τις 8.57 π.μ., όταν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο διεθνές αεροδρόμιο Muan, εντόπισαν κάτι ανησυχητικό και εξέπεμψαν ασυρμάτους μια προειδοποίηση για χτυπήματα πουλιών. Δευτερόλεπτα αργότερα, οι πιλότοι δήλωσαν «Mayday, Mayday, Mayday».

Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα ότι ο πιλότος ανέφερε χτύπημα πουλιού πριν κάνει την καταδικασμένη αναγκαστική προσγείωση.

«Ο πιλότος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω χτυπήματος πουλιών», δήλωσε ο Kang Jung-hyun, ανώτερος αξιωματούχος στο υπουργείο Μεταφορών. Ο πιλότος είπε «Mayday, Mayday, Mayday» τρεις φορές και χρησιμοποίησε τους όρους "bird strike" και "go-around", είπε ο αξιωματούχος. Το "go-around" είναι ένας όρος αεροπορίας που σημαίνει ότι μια προσγείωση ματαιώνεται όταν ένα αεροπλάνο πλησιάζει σε τελική προσέγγιση και αντί αυτού ο πιλότος θα αυξήσει την ταχύτητα και θα ανέβει πριν επιχειρήσει άλλη προσέγγιση ή κατευθυνθεί αλλού.

Ένας άνδρας που ψάρευε σε μια κοντινή παραλία και παρακολουθούσε το αεροσκάφος λίγο πριν προσγειωθεί ανέφερε ότι είδε ένα σμήνος πουλιών να συγκρούεται με τη μηχανή του αεροπλάνου στη δεξιά πλευρά, ακολουθούμενα από δύο ή τρία δυνατά «μπαμ» και στη συνέχεια φλόγες.

Στις 9.03 π.μ., με το σύστημα προσγείωσης να αποτυγχάνει να αναπτυχθεί, το αεροσκάφος γλίστρησε κατά μήκος του διαδρόμου προτού προσκρούσει σε μια κατασκευή βοηθημάτων πλοήγησης από σκυρόδεμα και έναν περιμετρικό τοίχο με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη. Η επίσημη αιτία του δυστυχήματος δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Μέσα σε 13 λεπτά, οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιπέδου 3, κινητοποιώντας 80 πυροσβέστες, 32 πυροσβεστικά οχήματα και ομάδες διάσωσης από όλη την περιοχή. Για 43 οδυνηρά λεπτά, οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με την κόλαση προτού οι φλόγες τεθούν υπό έλεγχο στις 9.46 π.μ.

Στις 12.55 μ.μ. , ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Τσόι Σανγκ-μοκ, έφτασε στο αεροδρόμιο, όπου περικυκλώθηκε αμέσως από απελπισμένες οικογένειες που ζητούσαν απαντήσεις.

«Πείτε μας την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο», παρακάλεσαν. «Σκεφτείτε πρώτα τις οικογένειες». Ο Τσόι μπόρεσε μόνο να σκύψει το κεφάλι του ως απάντηση, υποσχόμενος ότι «δεν θα γλιτώσει καμία προσπάθεια» για την υποστήριξη των πενθούντων.

Όταν ο αρχηγός της πυροσβεστικής στο Muan, Lee Jeong-hyun, μετέδωσε ότι «οι περισσότεροι από τους 181 επιβάτες θεωρούνται νεκροί», οι συγγενείς των επιβατών που ανέμεναν να μάθουν νέα των αγαπημένων τους ξέσπασαν σε λυγμούς.

Στο αεροδρόμιο δημιουργήθηκε προσωρινό νεκροτομείο, όπου 169 ιατροδικαστές και 579 αστυνομικοί εργάστηκαν για την αναγνώριση των θυμάτων. Στρατιωτικό προσωπικό εντάχθηκε επίσης στην έρευνα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών της Νότιας Κορέας, 141 από τα 179 θύματα έχουν πλέον ταυτοποιηθεί με ανάλυση DNA ή συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Κάποιοι συγγενείς αναμένουν ακόμα στην αίθουσα του αεροδρομίου για να αναγνωρίσουν τους αγαπημένους τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών ο πιλότος της μοιραίας πτήσης ήταν πολύ έμπειρος αφού εργαζόταν σε αυτή τη θέση από το 2019 και είχε σημειώσει 6.800 ώρες πτήσης.

Δύο μαύρα κουτιά - τα δεδομένα πτήσης και οι συσκευές εγγραφής φωνής - ανακτήθηκαν από το σημείο της συντριβής, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Μεταφορών. Ωστόσο, ο καταγραφέας πτήσης υπέστη εξωτερική ζημιά και έτσι στάλθηκε σε ένα κέντρο ανάλυσης στη Σεούλ για να διαπιστωθεί πόσες πληροφορίες θα μπορούσαν να εξαχθούν και εάν έπρεπε να σταλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το υπουργείο.

Πάντως, εμπειρογνώμονες που μίλησαν στο Reuters αμφισβήτησαν τις αρχικές εκτιμήσεις ότι το αεροσκάφος Boeing 737-800 χτυπήθηκε από σμήνος πουλιών, επισημαίνοντας ότι αυτό που προκαλεί έντονο προβληματισμό είναι το γεγονός ότι δεν άνοιξαν οι τροχοί του.

Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν αποζημίωση

Οι οικογένειες των πενθούντων από το θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα της Νότιας Κορέας προέτρεψαν τους αξιωματούχους να ανακτήσουν τους σορούς των αγαπημένων τους προσώπων όσο καλύτερα μπορούν.

Η Park Han Shin, εκπρόσωπος των οικογενειών των θυμάτων, ζήτησε από την κυβέρνηση να στείλει περισσότερους ειδικούς για να βοηθήσουν στο δύσκολο αυτό έργο.

Η Park κάλεσε επίσης τη νοτιοκορεατική αεροπορική εταιρεία Jeju Air να δημιουργήσει ένα σχέδιο χρηματικής αποζημίωσης για τα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που έχουν χάσει τους γονείς τους.

«Ο μόνος τρόπος για να αισθανθούν οι πενθούντες οικογένειες ότι (η Jeju Air) έχει κάνει ό,τι μπορεί είναι να βοηθήσει οικονομικά τις οικογένειες των πενθούντων», είπε.

«Έμειναν μόνα τους παιδιά και πώς μπορούν αυτά να ζήσουν τώρα μόνα; Αυτό είναι κάτι στο οποίο ούτε οι αξιωματούχοι της επαρχίας ούτε η κυβέρνηση μπορούν να βοηθήσουν» είπε.

Η συντριβή σηματοδότησε τη χειρότερη αεροπορική καταστροφή της χώρας εδώ και δεκαετίες.

Πηγή: skai.gr

