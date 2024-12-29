Αεροπορικό δυστύχημα στη Νότια Κορέα - Δεκάδες νεκροί 

Νέο αεροπορικό δυστύχημα το πρωί στη Νότια Κορέα όταν αεροσκάφος τύπου Boeing 737-8AS, προερχόμενο από την Μπαγκόνγκ της Ταϊλάνδης με 181 επιβαίνοντες, 176 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος, συνετρίβη κατά τη διάρκεια προσγείωσης, στο αεροδρόμιο της Μουάν.

Ο επίσημος απολογισμός έφθασε τους 151 νεκρούς, ενώ μόλις δύο επιβαίνοντες στην ουρά του αεροσκάφους εντοπίστηκαν ζωντανοί.

To Reuters ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων σε 167, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο αριθμός των νεκρών θα φτάσει τους 179.

Το αεροπλάνο τυλίχτηκε στις φλόγες όταν γλίστρησε από το διάδρομο προσγείωσης και χτύπησε σε τσιμεντένιο φράχτη, όταν προφανώς απέτυχε να αναπτυχθεί το μπροστινό του σύστημα προσγείωσης.

BREAKING: New video shows moment Boeing 737-800 plane carrying 181 people onboard crashes at Muan International Airport in South Korea.

Οι μόλις δύο επιζώντες είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα —μέλη του πληρώματος σύμφωνα με κάποιες πηγές, επιβάτης και αεροσυνοδός σύμφωνα με άλλες - ανασύρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι.

Το αεροπλάνο πετούσε για την εταιρεία χαμηλού κόστους Jeju Air και έκανε αναγκαστική προσγείωση χωρίς να έχει καταφέρει να κατεβάσει τους τροχούς. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το Boeing συγκρούστηκε εν πτήσει με πουλιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστημα προσγείωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Νότιας Κορέας, λίγο πριν την μοιραία προσγείωση, ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου είχε στείλει προειδοποίηση για τον κίνδυνο σύγκρουσης με πουλιά.

«Η αιτία του δυστυχήματος θεωρείται πως είναι σύγκρουση με πουλιά σε συνδυασμό με τις δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα ανακοινωθούν έπειτα από την έρευνα» που θα διενεργηθεί, τόνισε ο Λι Τζονγκ-χιουν, διοικητής της μονάδας της πυροσβεστικής στη Μουάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο σημείο του δυστυχήματος έφτασε ο μεταβατικός πρόεδρος της Νότιας Κορέας και δήλωσε ότι η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να αντιμετωπίσει την τραγωδία.

Πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα στο οποίο εμπλέκεται αεροσκάφος της Jeju Air, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες αερομεταφορών χαμηλού κόστους, ιδρυθείσας το 2005.

Τη 12η Αυγούστου 2007, αεροσκάφος τύπου Bombardier Q400 της Jeju Air, με 74 επιβάτες, βγήκε από διάδρομο στο αεροδρόμιο του Μπουσάν. (νότια), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά επτά άνθρωποι.

Γενικά, τα αεροπορικά δυστυχήματα είναι σπάνια στη Νότια Κορέα. Το χειρότερο στην ιστορία της έγινε όταν συνετρίβη Μπόινγκ 767 της Air China που μετέβαινε στην Μπουσάν από το Πεκίνο, τον Απρίλιο του 2022, όταν έχασαν τη ζωή τους 129 άνθρωποι.

