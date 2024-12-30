Ισραηλινές «επιχειρησιακές παλινδρομήσεις» σε Γάζα και Λίβανο

Η ανασυγκρότηση της οργάνωσης Χαμάς στη βόρεια Γάζα είναι γεγονός. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται αυτό το φαινόμενο από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα. Μόλις προχθές, απόγευμα Σαββάτου (28/12), δύο ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από το Μπετ-Χανούν, ενεργοποίησαν τις σειρήνες στο κέντρο της Ιερουσαλήμ, κάτι που είχε να συμβεί μήνες. Έκτοτε, το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε αρκετές φορές στις ισραηλινές κωμοπόλεις της μεθορίου με τη Γάζα, υπενθυμίζοντας στους Ισραηλινούς ότι για πολλοστή φορά διαψεύδονται οι επίσημες ανακοινώσεις του στρατού, που υποστήρζαν ότι η παλαιστινιακή οργάνωση «εξουδετερώθηκε οριστικά». Το ακριβώς αντίθετο αποδείχθηκε με τη σύλληψη 240 ενόπλων της Χαμάς, όταν ο στρατός βρέθηκε ακόμα μια φορά στο νοσοκομείο Αλ-Άουντα, που χρησίμευε ως κρησφύγετο.



Οι ισραηλινές επιχειρήσεις εδώ και μήνες ‘παλινδρομούν’ στην βόρεια Γάζα, παρότι άρχισε να επικρατεί η αίσθηση ότι η Χαμάς δέχθηκε «μοιραίο πλήγμα» με την εξουδετέρωση του Γιαχία Σινουάρ. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα όμως η επιχειρησιακή εικόνα στη Γάζα προβληματίζει σοβαρά πλέον υπουργούς της κυβέρνησης που μέχρι πρότινος δεν αμφισβητούσαν φανερά τους στρατιωτικούς χειρισμούς. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του υπουργού Μίκι Ζόχαρ, ο οποίος σύμφωνα με διαρροές που μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, μετέφερε την απορία «του απλού κόσμου» γιατί τελικά ο στρατός «δεν καταφέρνει εδώ και ενάμισι χρόνο να εξαφανίσει την Χαμάς σε μία μικρή λωρίδα γης». Ο αντίλογος που ακούστηκε από φωνές φιλικές προς τον Νετανιάχου, επιρρίπτουν ευθύνες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης «που δεν χάνουν ευκαιρία να μην κατηγορήσουν την κυβέρνηση, ακόμα και για τις σφαγές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023». Πάντως, η πραγματικότητα μιλά από μόνη της στην Γάζα, η Χαμάς υπάρχει ακόμα.

Ποια «εκεχειρία»;

Αλλά και στο μέτωπο του Λιβάνου, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Με συμπληρωμένες ήδη 33 ημέρες από την εφαρμογή της προσωρινής εκεχειρίας, συνολικής διάρκειας 60 ημερών, οι ισραηλινές δυνάμεις αντί να αρχίσουν να προετοιμάζονται να αποσυρθούν από τον Νότιο Λίβανο , αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση ένοπλες ομάδες της Χεζμπολάχ. Πρόσφατα μάλιστα, έλαβε τη σκυτάλη η πολεμική αεροπορία, βομβαρδίζοντας αποθήκες οπλισμού στην κοιλάδα Μπεκάα, βορείως του ποταμού Λιτάνι. Τέλος, μόλις προχθές (28/12), ο ισραηλινός στρατός εντόπισε σήραγγα γεμάτη με αντιαρματικές ρουκέτες της «Δύναμης Ραντουάν», της επίλεκτης ομάδας κομάντος της Χεζμπολάχ, σε απόσταση αναπνοής από την ισραηλινή μεθόριο.



Η αυξημένη συχνότητα και ένταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο και μάλιστα σε περίοδο «εκεχειρίας» οφείλεται και στην παρατεταμένη απουσία (ή μήπως ατολμία;) του τακτικού λιβανικού στρατού να εφαρμόσει όσα του ανατέθηκαν βάσει της όρων συμφωνίας. Λιβανικές δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι μέχρι πριν από μια εβδομάδα ο τακτικός λιβανικός στρατός κατάφερε να ελέγξει μόνο 20 από τα συνολικά 436 φυλάκια και θέσεις ελέγχου στον Νότιο Λίβανο. Ενδεικτικό είναι ότι από την πρώτη μέρα της εκεχειρίας μέχρι σήμερα, δεν αναφέρθηκε ποτέ ότι οι λιβανέζοι στρατιώτες αφόπλισαν μέλη της Χεζμπολάχ, εντόπισαν ή κατέσχεσαν τον οπλισμό της. Ενώ λοιπόν, πλησιάζει η 27η Ιανουαρίου 2025 (που είναι η τελευταία μέρα της 60ήμερης εκεχειρίας), πληθαίνουν στο Ισραήλ οι εκτιμήσεις ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, οι ισραηλινές δυνάμεις «μάλλον θα παραμείνουν στον Λίβανο για αρκετό χρόνο ακόμα».



Από την άλλη, ο Αμερικανός διαμεσολαβητής και εμπνευστής των όρων της εκεχειρίας Άμος Χόχσταϊν ήδη προσπαθεί για τελευταία φορά προτού ολοκληρώσει την θητεία του, να πείσει Ισραήλ και Λίβανο να εφαρμόσουν τη συμφωνία «όπως πρέπει». Αμφίβολης αποτελεσματικότητας ωστόσο προβλέπεται να αποδειχθεί η επικείμενη επίσκεψή του στον Λίβανο στις 6 Ιανουαρίου 2025.

