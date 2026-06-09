Κύμα μεγάλης ζέστης αναμένεται να πλήξει, από αύριο, κυρίως την κεντρική και νότια Ιταλία. Σύμφωνα με τους ειδικούς η θερμοκρασία θα ξεπεράσει κατά περίπου τέσσερις βαθμούς το μέσο όρο του πρωτότυπο δεκαπενθήμερου του Ιουνίου.

Πιο συγκεκριμένα, ρεκόρ αναμένεται να καταγραφεί στην πόλη Φότζια της Απουλίας, με 36 βαθμούς. Το θερμόμετρο, παράλληλα, θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς στην Κατάνη της Σικελίας, στην Φλωρεντία αλλά και στην Μπολόνια.

Το θερμόμετρο θα ανέβει, κυρίως σε περιοχές της ενδοχώρας, ενώ στα παραθαλάσσια θέρετρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις θα επικρατήσει μια κάποια δροσιά.

Σε αρκετές περιφέρειες της βόρειας Ιταλίας, τέλος, μέχρι και την Πέμπτη μπορεί να σημειωθούν βροχοπτώσεις, αλλά από την Παρασκευή θα επικρατήσουν ξεκάθαρα θερινές καιρικές συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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