Υποχωρεί το πετρέλαιο καθώς ο Τραμπ επιμένει ξανά ότι επίκειται σύντομα συμφωνία – «Άλμα» 30% από την έναρξη του πολέμου

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση την Τρίτη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να πείσει την αγορά ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη βρίσκεται λίγες μέρες μακριά, παρά τις νέες επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν αυτή την εβδομάδα.

Ειδικότερα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Ιουλίου χάνει 3,82% στα 87,79 δολάρια το βαρέλι και το Brent παράδοσης Αυγούστου διολισθαίνει κατά 3,31% στα 91,13 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί σε «δύο ή τρεις ημέρες» και ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει «αμέσως» μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Σημειώνεται ωστόσο ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούζ είναι κοντά, αλλά μια τέτοια συμφωνία δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Η εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο παραλίγο να καταρρεύσει αυτή την εβδομάδα, αφού το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Το Ισραήλ αντέδρασε με επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποφύγει περαιτέρω επιθέσεις.

Η βία προκάλεσε βραχυπρόθεσμη άνοδο των τιμών του πετρελαίου τη Δευτέρα, αλλά η ανταλλαγή επιθέσεων φαίνεται να έχει τελειώσει χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση, προς το παρόν. Το Ιράν και το Ισραήλ ανέφεραν ότι σταματούν τις μεταξύ τους επιθέσεις.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 30% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η Τεχεράνη αντέδρασε επιτιθέμενη σε δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ και τοποθετώντας νάρκες στη θαλάσσια οδό. Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ έχει μειωθεί δραματικά, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού πετρελαίου στην ιστορία.

Ο Τραμπ προσπάθησε να ασκήσει πίεση στο Ιράν ώστε να συνάψει συμφωνία, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια και τα πλοία του.

Στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας και αναλυτές αναφέρουν ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν παραμείνει σχετικά συγκρατημένες σε σύγκριση με το μέγεθος της αναταραχής, λόγω του «μαξιλαριού» που προσφέρουν τα παγκόσμια αποθέματα. Ωστόσο, εκτιμούν ότι οι τιμές είναι πιθανό να εκτιναχθούν αργότερα μέσα στο έτος, καθώς τα αποθέματα αυτά μειώνονται με γρήγορο ρυθμό την ίδια στιγμή που η θερινή ζήτηση φτάνει στο αποκορύφωμά της.

Οι αναλυτές της JPMorgan αναφέρουν ότι ενδέχεται να διακινείται περισσότερο πετρέλαιο μέσω του Στενού του Ορμούζ απ’ ό,τι φαίνεται δημόσια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, περίπου 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα πιθανόν να μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια που έχουν απενεργοποιήσει τους πομποδέκτες τους. «Παρά τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό και τη δραματική μείωση της εμπορικής κίνησης, φαίνεται ότι εξακολουθούν να διέρχονται από το Στενό εκπληκτικά μεγάλοι όγκοι πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων», ανέφεραν οι αναλυτές της JPMorgan σε σημείωμα της 4ης Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

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