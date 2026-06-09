Γνωρίζουμε ήδη τους σούπερ σταρ που θα μπορούσαν να λάμψουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA το 2026, αλλά τι γίνεται με το επόμενο κύμα ταλέντων;

Ένας αριθμός-ρεκόρ 1.248 παικτών μπορεί να δώσει το παρών σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό και, παρόλο που ελάχιστοι είναι εντελώς άγνωστοι, οι 891 από αυτούς συμμετέχουν στο πρώτο τους Μουντιάλ, συμπεριλαμβανομένων πολλών άγνωστων προσώπων που θέλουν να συστηθούν στην παγκόσμια σκηνή.

Εδώ, οι σχολιαστές τηλεόρασης και ραδιοφώνου του BBC Sport για το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεχωρίζουν 20 παίκτες εκτός της Premier League και της Scottish Premiership (Σκωτίας), τους οποίους αξίζει να προσέξετε αυτό το καλοκαίρι.

1. Yan Diomande (Ακτή Ελεφαντοστού)

Ηλικία: 19 | Θέση: Εξτρέμ | Ομάδα: RB Leipzig

Μία από τις πιο περιζήτητες υπογραφές του καλοκαιριού θα είναι αυτή του έφηβου εξτρέμ της Λειψίας, αν και ο γερμανικός σύλλογος είναι φυσικά απρόθυμος να τον αφήσει να φύγει.

Νικητής του βραβείου του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου (rookie) της σεζόν στην Bundesliga, ο Diomande πήρε μεταγραφή μόλις τον Ιούλιο του 2025 από την ισπανική Λεγανές έναντι του ποσού των 20 εκατομμυρίων ευρώ και αμέσως κατέγραψε 21 συνεισφορές σε γκολ (12 γκολ και 9 ασίστ) σε 33 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, βοηθώντας τη Λειψία να προκριθεί στο Champions League.

Ο Diomande έζησε για τρία χρόνια στη Φλόριντα αφού μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 15 ετών, οπότε θα πρέπει να νιώθει σαν στο σπίτι του τις επόμενες εβδομάδες.

Έχασε τα φιλικά της Ακτής Ελεφαντοστού τον Μάρτιο εναντίον της Νότιας Κορέας και της Σκωτίας λόγω τραυματισμού στον ώμο, αλλά ξεκίνησε βασικός στην αναπάντεχη νίκη σε φιλικό προετοιμασίας επί της Γαλλίας και θεωρείται βέβαιο ότι θα διατηρήσει τη θέση του μόλις ξεκινήσει το τουρνουά.

2. Gilberto Mora (Μεξικό)

Ηλικία: 17 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Tijuana

Ο νεότερος από όλους τους παίκτες σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένας 17χρονος επιθετικός μέσος, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως «παιδί-θαύμα» στο περσινό Gold Cup, όταν έγινε ο νεότερος παίκτης της εθνικής ανδρών του Μεξικού σε ηλικία 16 ετών.

Όχι μόνο αυτό, αλλά ο προπονητής Javier Aguirre τον επέλεξε στη βασική ενδεκάδα για τον τελικό, τον οποίο κέρδισε το Μεξικό νικώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες του Mauricio Pochettino με 2-1 στο Χιούστον.

3. Johan Manzambi (Ελβετία)

Ηλικία: 20 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: SC Freiburg

Η Ελβετία έχει παράδοση στο να φτάνει σε τελικές φάσεις και να δίνει στους νεαρούς παίκτες το βήμα για να γίνουν γνωστοί - σε προηγούμενα τουρνουά ήταν ο Breel Embolo και ο Dan Ndoye. Τώρα μπορεί να είναι η σειρά του Manzambi.

Κάποιοι θα τον έχουν δει να παίζει σημαντικό ρόλο στην ομάδα της Φράιμπουργκ που έφτασε μέχρι τον τελικό του Europa League.

Ο Manzambi μπορεί να παίξει σε διάφορες θέσεις στη μεσαία γραμμή και είναι αρκετά καλός και στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Κουβαλάει τη μπάλα πολύ καλά και οι Ελβετοί οπαδοί έχουν μεγάλες ελπίδες γι' αυτόν - ο αρχηγός της Ελβετίας, Granit Xhaka, έδωσε επίσης μια συνέντευξη πλέκοντάς του το εγκώμιο.

4. Ricardo Pepi (Ηνωμένες Πολιτείες)

Ηλικία: 23 | Θέση: Επιθετικός | Ομάδα: PSV Eindhoven

Η πίεση θα είναι τεράστια για τους συνδιοργανωτές ώστε να περάσουν τον όμιλό τους και να πάvε μακριά, και ίσως έχουν βρει ένα λαμπερό αστέρι στο πρόσωπο του επιθετικού της PSV Αϊντχόφεν, Ricardo Pepi.

Σκόραρε 19 γκολ, συμπεριλαμβανομένων έξι στα τελευταία πέντε παιχνίδια του, καθώς η PSV κατέκτησε τον ολλανδικό τίτλο την περασμένη σεζόν. Ο Pepi έχει επίσης 13 γκολ σε 35 διεθνείς συμμετοχές, αλλά έπαιξε μόνο 36 λεπτά για τις ΗΠΑ μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου φέτος, κάτι που φαίνεται περίεργο.

Επέστρεψε στο αρχικό σχήμα για τη νίκη επί της Σενεγάλης στα τέλη Μαΐου, μοιράζοντας μια ασίστ σε μια φιλική νίκη με 3-2, ενώ μπήκε ως αλλαγή και εναντίον της Γερμανίας την περασμένη εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ χρειάζονται κάποιον να τους προσφέρει γκολ και ο Ricardo θα μπορούσε να τονώσει τις ελπίδες των γηπεδούχων.

5. Nico Paz (Αργεντινή)

Ηλικία: 21 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Como

Ο Paz έπαιξε μεγάλο ρόλο στην υπέροχη ιστορία επιτυχίας της ιταλικής Κόμο υπό τις οδηγίες του Cesc Fabregas την περασμένη σεζόν, ενώ είναι επίσης πολύ δημοφιλής πίσω στην πατρίδα του, την Αργεντινή.

Επειδή είναι αριστεροπόδαρος και επειδή είναι «δεκάρι», οι συγκρίσεις με τον Messi ξεκίνησαν εδώ και καιρό, αν και έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο να διανύσει. Η αγαπημένη του θέση είναι ακριβώς πίσω από τον επιθετικό, ενώ μπορεί να συγκλίνει και προς τα αριστερά.

Βάζει γκολ, δημιουργεί γκολ, πιέζει καλά και έχει εξελιχθεί πραγματικά υπό την καθοδήγηση του Fabregas φέτος.

Είναι στην αποστολή της Αργεντινής, αλλά το πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Lionel Scaloni μένει να το δούμε. Μπορεί να είναι ως παίκτης που έρχεται από τον πάγκο για να αλλάξει τις ισορροπίες ή ως μέρος του rotation. Αλλά είναι ο τύπος που, αν πάρει μια ευκαιρία, είναι πιθανό να την αρπάξει.

6. Gessime Yassine (Μαρόκο)

Ηλικία: 20 | Θέση: Δεξί Εξτρέμ | Ομάδα: Strasbourg

Ο «μπαλαντέρ» του Μαρόκου, Yassine, βρισκόταν στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα προτού αλλάξει τη γαλλική ομάδα της δεύτερης κατηγορίας Δουνκέρκη με την πλούσια Στρασμπούρ, η οποία πλήρωσε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρει στη Ligue 1 τον Ιανουάριο.

Βοήθησε το έθνος του να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ-20 υπό τον νέο προπονητή του Μαρόκου, Mohammed Ouhabi, ο οποίος αντικατέστησε τον Walid Regragui μετά την απροσδόκητη αποχώρηση του τελευταίου μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (Afcon) τον Ιανουάριο.

Ο Gessime έχει συμμετάσχει σε όλα τα πρόσφατα φιλικά τους έκτοτε, κάνοντας το ντεμπούτο του εναντίον του Ισημερινού τον Μάρτιο, καθώς προσπαθεί να καθιερωθεί σε μια ομάδα που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά στο Κατάρ.

7. Lucas Herrington (Αυστραλία)

Ηλικία: 18 | Θέση: Κεντρικός Αμυντικός | Ομάδα: Colorado Rapids

Αυτός ο νεαρός Αυστραλός κεντρικός αμυντικός έχει τραβήξει τα βλέμματα σε όσους γνωρίζουν καλά το ποδόσφαιρο εκεί.

Κατάγεται από το Μπρίσμπεϊν και μετακόμισε στις ΗΠΑ μόλις τον Ιανουάριο έναντι ποσού-ρεκόρ για τον σύλλογό του, και τα πήγε αρκετά καλά στο Major League Soccer ώστε να κερδίσει μια θέση στην αποστολή της Αυστραλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

8. Kerim Alajbegovic (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

Ηλικία: 18 | Θέση: Εξτρέμ | Ομάδα: Red Bull Salzburg

Ο Alajbegovic είχε μια τόσο εντυπωσιακή σεζόν στο Σάλτσμπουργκ, που η πρώην ομάδα του, η Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενεργοποίησε τη ρήτρα επαναγοράς του μετά από μόλις μία σεζόν.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να διατηρεί την ψυχραιμία του στη μεγάλη σκηνή, σκοράροντας το νικητήριο πέναλτι στον ημιτελικό των play-off της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εναντίον της Ουαλίας. Σκόραρε επίσης στη νίκη στα πέναλτι επί της Ιταλίας στον τελικό.

Παρουσιάζεται ως το νέο είδωλο του βοσνιακού ποδοσφαίρου, και ο γεννημένος στη Γερμανία εξτρέμ έχει χρησιμοποιηθεί συχνά ως αλλαγή σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των δύο αγώνων play-off, αλλά ξεκίνησε βασικός και στα δύο φιλικά πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

9. Can Uzun (Τουρκία)

Ηλικία: 20 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Eintracht Frankfurt

Ένας γεννημένος στη Γερμανία επιθετικός μέσος που έχει ενθουσιάσει τους οπαδούς της Άιντραχτ Φρανκφούρτης από τότε που ήρθε από τη Νυρεμβέργη πριν από δύο χρόνια.

Σκόραρε πέντε γκολ και έδωσε τρεις ασίστ στα πρώτα πέντε παιχνίδια της Φρανκφούρτης στην Bundesliga την περασμένη σεζόν, προτού οι τραυματισμοί στους ιγνυακούς τένοντες περιορίσουν τη συμμετοχή του κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Δημιουργός παιχνιδιού (playmaker) για τον σύλλογό του, δεν έχει καταφέρει ακόμα να εξασφαλίσει αυτή τη θέση για τη χώρα του, με τον προπονητή Vincenzo Montella να τον βλέπει πιθανότατα ως μια επιλογή από τον πάγκο σε περίπτωση που συμβεί κάτι στους Orkun Kokcu ή Kenan Yildiz.

10. Armando Gonzalez (Μεξικό)

Ηλικία: 23 | Θέση: Επιθετικός | Ομάδα: Chivas de Guadalajara

Ο Gonzalez, ο οποίος σημείωσε 25 γκολ για την Γκουανταλαχάρα την περασμένη σεζόν, κέρδισε την πρώτη του συμμετοχή με το Μεξικό τον Νοέμβριο και σκόραρε το πρώτο του διεθνές γκολ τον Φεβρουάριο.

Λένε ότι έχει κάτι από τον Javier 'Chicharito' Hernandez πάνω του και αναμφίβολα θα έχει μάθει πολλά από τον πρώην επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Γουέστ Χαμ, ο οποίος επέστρεψε στην Γκουανταλαχάρα για να κλείσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, ακριβώς την περίοδο που ο Gonzalez ωριμάζε ποδοσφαιρικά.

11. Ayyoub Bouaddi (Μαρόκο)

Ηλικία: 18 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Lille

Ο Bouaddi έπαιζε για την Κ-21 της Γαλλίας, αλλά δεν κλήθηκε στην εθνική ανδρών της Γαλλίας και τον περασμένο μήνα δήλωσε ότι πρόκειται να παίξει για το Μαρόκο.

Οι Μαροκινοί είναι κατενθουσιασμένοι με αυτό και το θεωρούν μεγάλη επιτυχία. Ήταν σαν μια νέα μεταγραφή, με τις πρώτες του εμφανίσεις να γίνονται στα φιλικά προετοιμασίας, αλλά είναι νέος στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Bouaddi έκανε το ντεμπούτο του για τη Λιλ στο Conference League τρεις ημέρες μετά τη συμπλήρωση των 16 ετών του και έχει παίξει επίσης στο Champions League και στο Europa League, οπότε έχει ήδη μεγάλη εμπειρία και ωριμότητα.

Είναι αμυντικός μέσος, που θα λειτουργεί ως «εξάρι» που μένει βαθιά σε ένα διπλό pivot (δίδυμο στα χαφ), και μπορεί κάνει μεγάλη διαφορά σε αυτόν τον τομέα του γηπέδου και θα βοηθήσει την ομάδα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

12. Houssem Aouar (Αλγερία)

Ηλικία: 27 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Al-Ittihad

Η Αλγερία θα μπορούσε να επαναλάβει τις συγκινήσεις που χάρισε το Μαρόκο πριν από τέσσερα χρόνια, και υπάρχει μια τριάδα παικτών της που αξίζει να προσέξετε.

Ο Aouar είναι ο πρώτος από αυτούς και ξεχώριζε από τότε που ξεπετάχτηκε ως έφηβος στη Λυών.

Ένας προικισμένος δημιουργός μέσος που σκόραρε 15 γκολ φέτος για την Al-Ittihad στη Saudi Pro League, έχει ξαναβρεί τη φόρμα που τον έκανε ένα από τα πιο καυτά ονόματα της Ευρώπης πριν από μερικά χρόνια.

13. Alessandro Circati (Αυστραλία)

Ηλικία: 22 | Θέση: Κεντρικός Αμυντικός | Ομάδα: Parma

Ο Circati είναι βασικός στην καρδιά της άμυνας της Πάρμα στη Serie A αυτή τη σεζόν, καθώς προετοιμάζεται για το πρώτο του μεγάλο τουρνουά.

Ο πρώην διεθνής με τις μικρές εθνικές της Ιταλίας, ο οποίος μετακόμισε στην Αυστραλία σε ηλικία ενός έτους, έγινε ο νεότερος αρχηγός των Socceroos από το 1981 όταν πήρε το περιβραχιόνιο εναντίον της Νέας Ζηλανδίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, και πρόκειται να αποτελέσει βασικό κομμάτι της αμυντικής τους γραμμής.

14. Ali Jasim (Ιράκ)

Ηλικία: 22 | Θέση: Αριστερό Εξτρέμ | Ομάδα: Como (δανεικός στην Al-Najma το 2025-26)

Ο Jasim ήταν ο πρώτος σκόρερ στο Ασιατικό Κύπελλο Κ-23 στις αρχές του 2024, τραβώντας την προσοχή της Κόμο, η οποία αποφάσισε να ρισκάρει με έναν παίκτη που είχε ήδη φύγει μια φορά από το γενέθλιο Ιράκ για μια ανεπιτυχή προσπάθεια να παίξει στην Τουρκία.

Η Κόμο τον αξιολόγησε και γρήγορα τον έδωσε δανεικό στην Ολλανδία και στη συνέχεια στη Σαουδική Αραβία, όπου φαίνεται να έχει εγκατασταθεί με την Al-Najma.

Ο Αυστραλός προπονητής του Ιράκ, Graham Arnold, τον επιλέγει σταθερά τους τελευταίους 12 μήνες και ο Jasim είναι ένας από αυτούς που μπορεί να τραβήξουν τα βλέμματα σε μια ομάδα στην οποία έχει ανατεθεί το τρομακτικό έργο να αντιμετωπίσει τη Νορβηγία, τη Γαλλία και τη Σενεγάλη στον 9ο Όμιλο (Group I).

15. Mohamed Amoura (Αλγερία)

Ηλικία: 26 | Θέση: Επιθετικός ή Εξτρέμ | Ομάδα: Wolfsburg

Ο δεύτερος Αλγερινός παίκτης, ο Amoura, σκόραρε 10 γκολ στα τελευταία έξι προκριματικά τους παιχνίδια και παρόλο που υπέστη υποβιβασμό με τη Βόλφσμπουργκ αυτή τη σεζόν, η φόρμα του με την εθνική ομάδα ήταν καλύτερη από τις εμφανίσεις του στον σύλλογο.

Θα ηγηθεί της επίθεσης των «Αλεπούδων της Ερήμου» αυτό το καλοκαίρι και μπορεί επίσης να παίξει στα αριστερά.

16. Luis Suarez (Κολομβία)

Ηλικία: 28 | Θέση: Επιθετικός | Ομάδα: Sporting Lisbon

Μπορεί να μην προκαλεί τα ίδια πρωτοσέλιδα με τον Ουρουγουανό συνονόματό του, αλλά ο επιθετικός της Σπόρτινγκ έχει κάνει θραύση στην Πορτογαλία φέτος, σκοράροντας το απίστευτο νούμερο των 38 γκολ στην πρώτη του σεζόν στον σύλλογο.

Είχε επίσης να γεμίσει «μεγάλα παπούτσια», καθώς ο Viktor Gyokeres αποχώρησε για την Άρσεναλ, με τον Κολομβιανό να είναι ο άμεσος αντικαταστάτης του.

Ο Suarez δημιούργησε επίσης άλλα εννέα γκολ σε μια εντυπωσιακή πρώτη σεζόν μετά την άφιξή του στη Λισαβόνα από την Αλμερία της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Τώρα θέλει να κατακτήσει αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

17. Brian Gutierrez (Μεξικό)

Ηλικία: 22 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Chivas de Guadalajara

Γεννημένος στο Ιλινόις, αυτός ο επιθετικός μέσος έπαιξε στην πραγματικότητα δύο φορές για τις ΗΠΑ το 2025, προτού αλλάξει εθνικότητα για τη χώρα των γονιών του τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο Gutierrez μετακόμισε από τους Chicago Fire στην Γκουανταλαχάρα τον Ιανουάριο και τους βοήθησε να φτάσουν στα ημιτελικά της φάσης των play-off για τον τίτλο της Liga MX.

Έχει παίξει ρόλο σε επτά από τα οκτώ παιχνίδια του Μεξικού το 2026, λειτουργώντας ως μια σπίθα σε έναν σχηματισμό 4-1-4-1, και θα μπορούσε να ξεσηκώσει πραγματικά το κοινό της πατρίδας του.

18. Bazoumana Toure (Ακτή Ελεφαντοστού)

Ηλικία: 20 | Θέση: Αριστερό Εξτρέμ | Ομάδα: Hoffenheim

Σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει περισσότερους από όσους του αναλογούν παίκτες στα τέλη των 30 ή ακόμα και στα 40 τους, ευτυχώς υπάρχει η Ακτή Ελεφαντοστού. Δεν έχουν μόνο τον Yan Diomande αλλά και τον Bazoumana Toure.

Ο αριστερός εξτρέμ εντάχθηκε στη Χόφενχαϊμ από τη σουηδική Χάμαρμπι τον Ιανουάριο του 2025 και αρκετά σύντομα μετά επινοήθηκε ο όρος "Bazoumania".

Σε 30 παιχνίδια πρωταθλήματος φέτος, έχει μοιράσει 12 ασίστ για τη Χόφενχαϊμ, ενώ σκόραρε επίσης δύο φορές σε τρεις εμφανίσεις ως αλλαγή στο περσινό χειμερινό Afcon, οδηγώντας σε εκκλήσεις προς τον ομοσπονδιακό προπονητή Emerse Fae να του βρει μια θέση στο αρχικό σχήμα.

Αυτό δεν θα είναι εύκολο, με τους Diamonde και Amad Diallo να έχουν την κατοχή των θέσεων στα άκρα.

19. Ibrahim Maza (Αλγερία)

Ηλικία: 20 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Bayer Leverkusen

Ο Maza φέτος με τη Λεβερκούζεν έχει δεχτεί επαίνους και είναι απόλυτα λογικό.

Είναι ένας τεχνίτης που του αρέσει να παίρνει τη μπάλα σε εκείνες τις ζώνες ανάμεσα στο κέντρο και την άμυνα και, ήδη στην Αλγερία, κάνουν συγκρίσεις μεταξύ αυτού και του Riyad Mahrez, ο οποίος προφανώς αποτελεί το είδωλο της εθνικής τους ομάδας εδώ και πολύ καιρό.

Ο Maza έχει παίξει πάνω από 40 φορές για τον σύλλογό του φέτος και έχει 15 διεθνείς συμμετοχές, οπότε έχει άφθονη εμπειρία για την ηλικία του.

Αν πάρει την ευκαιρία, θα μπορούσε να είναι ένας παίκτης που θα κάνει ένα μεγαλύτερο, πιο παγκόσμιο όνομα για τον εαυτό του, εφόσον η Αλγερία πετύχει σε αυτό το τουρνουά.

20. Luka Vuskovic (Κροατία)

Ηλικία: 19 | Θέση: Κεντρικός Αμυντικός | Ομάδα: Tottenham (δανεικός στο Αμβούργο 2025-26)

Η Τότεναμ δεν φημίζεται για τις πολλές σπουδαίες αποφάσεις της στο μεταγραφικό παζάρι τα τελευταία χρόνια, αλλά όταν απέκτησε τον Luka Vuskovic από τη Χάιντουκ Σπλιτ το καλοκαίρι του 2025, ήταν μπροστά από την εποχή της.

Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για μια συμφωνία που είχε κλειστεί 18 μήνες νωρίτερα. Στη συνέχεια ο Vuskovic, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στη Χάιντουκ στα 16 του, πέρασε μια επιτυχημένη σεζόν ως δανεικός στο Βέλγιο με τη Βέστερλο και ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά των μικρών εθνικών ομάδων της Κροατίας μέχρι το επίπεδο της Κ-21.

Πέρασε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στο Αμβούργο, όχι μόνο χτίζοντας τη φήμη μιας επιβλητικής παρουσίας στο κέντρο της άμυνας, αλλά και εμφανιζόμενος στην επίθεση για να σημειώσει έξι γκολ.

Θα επιστρέψει στα «Σπιρούνια» μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, περιμένοντας να αγωνιστεί.

Πηγή: skai.gr

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