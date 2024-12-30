Η Μολδαβία έτοιμη για πιθανή εθνικοποίηση της εταιρείας φυσικού αερίου Moldovagaz

Ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Ντόριν Ρετσεάν έδωσε σήμερα εντολή στην κυβέρνησή του να ξεκινήσει τις προετοιμασίες για πιθανή εθνικοποίηση της εταιρείας φυσικού αερίου Moldovagaz, το 50% της οποίας ανήκει στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom.

H Gazprom ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να διακόψει τις εξαγωγές φυσικού αερίου στη Μολδαβία την 1η Ιανουαρίου , από τις 05.00 GMT (07.00 ώρα Ελλάδας), λόγω μη καταβολής πληρωμών.

Μιλώντας κατά την διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης ο Ρετσεάν είπε στον υπουργό Δικαιοσύνης να ετοιμάσει τις νομοθετικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την εθνικοποίηση.

«Πρέπει να δράσουμε στους στρατηγικούς τομείς. Μεταξύ άλλων, αυτές οι εγκαταστάσεις μας αφαιρέθηκαν επίσης κάποτε… Και θα πρέπει να τις επιστρέψουμε στην κρατική ιδιοκτησία» δήλωσε ο Ρετσεάν, αναφερόμενος στη δομή ιδιοκτησίας όταν ιδρύθηκε η εταιρεία το 2013.

Εκτός από το μερίδιο της Gazprom, ο φιλορωσικός θύλακας της Υπερδνειστερίας κατέχει περίπου το 13%, ενώ η κυβέρνηση της Μολδαβίας κατέχει το 35,6%.

Η Ρωσία προμηθεύει τη Μολδαβία με περίπου 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Η ποσότητα αυτή διοχετεύεται μέσω της γειτονικής Ουκρανίας, η σύμβαση της οποίας με τη Ρωσία για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Το Κίεβο έχει αρνηθεί να παρατείνει τη συμφωνία για τη διαμετακόμιση του φυσικού αερίου, καθώς ο πόλεμος που διεξάγει κατά της Ρωσίας, πλησιάζει τα τρία χρόνια.

Η Moldovagaz μεταφέρει το ρωσικό φυσικό αέριο στην Υπερδνειστερία, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή φτηνής ενέργειας που πωλείται σε ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Μολδαβίας περιοχές.

Η Μολδαβία αμφισβητεί ότι καθυστερεί προηγούμενες μεταφορές φυσικού αερίου και κατηγορεί τη Ρωσία για αποσταθεροποίηση της χώρας, κάτι που η Μόσχα αρνείται.

Η Μολδαβία και η Υπερδνειστερία έχουν επιβάλει οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας τις ώρες αιχμής.

Αναλυτές δήλωσαν ότι θα απαιτηθεί η έγκριση του κοινοβουλίου για να μπορέσει να προχωρήσει οποιαδήποτε εθνικοποίηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

