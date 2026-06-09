Η Stellantis ανακαλεί πάνω από 1 εκατ. Jeep - Κίνδυνος για πιθανή φωτιά ακόμη και με σβηστό κινητήρα

Η Stellantis προχωρά σε ανάκληση άνω του 1 εκατ. οχημάτων Jeep στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας ηλεκτρικής βλάβης που ενδέχεται να οδηγήσει σε εκδήλωση φωτιάς, καλώντας τους ιδιοκτήτες να τα παρκάρουν σε εξωτερικούς χώρους και σε απόσταση από άλλα οχήματα έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA), το πρόβλημα εντοπίζεται σε πιθανή υπερθέρμανση της καλωδίωσης της ηλεκτροϋδραυλικής αντλίας υποβοήθησης τιμονιού σε ορισμένα μοντέλα Jeep Wrangler και Gladiator. Η δυσλειτουργία αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε εκδήλωση πυρκαγιάς ακόμη και όταν το όχημα είναι σβηστό.

Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, η ανάκληση αφορά περισσότερα από 787.000 Jeep Wrangler και 289.000 Jeep Gladiator παραγωγής 2021 έως 2025. Παράλληλα, περίπου 254.000 επιπλέον οχήματα θα ανακληθούν και σε αγορές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Stellantis ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τρίτη ότι προχώρησε στην ανάκληση «για λόγους αυξημένης προληπτικής ασφάλειας». Η αυτοκινητοβιομηχανία πρόσθεσε ότι εργάζεται εντατικά για να επισπεύσει τη διάθεση της απαραίτητης τεχνικής λύσης και εκτιμά πως αυτή θα είναι διαθέσιμη το αργότερο έως τον Ιούλιο.

Η Stellantis ξεκίνησε έρευνα για το ζήτημα το 2023, αλλά την έκλεισε λόγω του χαμηλού ποσοστού εμφάνισης του προβλήματος. Η NHTSA άνοιξε ξεχωριστή έρευνα το 2024. Η εταιρεία έχει αναφέρει ένα πιθανό τραυματισμό που ενδέχεται να σχετίζεται με το πρόβλημα, χωρίς να έχουν καταγραφεί ατυχήματα.

Σε ξεχωριστή περίπτωση, η Stellantis ανακάλεσε περίπου 17.000 plug-in υβριδικά minivan Chrysler Pacifica λόγω προβλήματος στην μπαταρία, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά στο όχημα. Η εταιρεία ανέφερε ότι ο κίνδυνος μειώνεται όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, και για τον λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποφεύγουν την επαναφόρτιση μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα.

Πηγή: skai.gr

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