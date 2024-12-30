Η εμπορική αεροπορία έχει υποστεί τη φονικότερη χρονιά από το 2018 μετά το δυστύχημα της Jeju Air στη Νότια Κορέα και την πτώση αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι θάνατοι επί επιβατικών αεροσκαφών φέτος εκτινάχθηκαν σε 318 με τα δύο πρόσφατα δυστυχήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Cirium. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό νεκρών από τότε που περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2018, μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την πρώτη από τις δύο συντριβές 737 Max της Boeing.

Τα θανατηφόρα αεροπορικά ατυχήματα παραμένουν πολύ σπάνια, και ένα μεγάλο περιστατικό μπορεί ξαφνικά να μετατρέψει ένα στατιστικά ασφαλές έτος σε ένα από τα χειρότερα.

«Η πρόσφατη έξαρση των δυστυχημάτων εμπίπτει στα όρια της απρόβλεπτης κατάστασης», δήλωσε ο Darren Straker, πρώην επικεφαλής μονάδων διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Χονγκ Κονγκ. Ο ίδιος σημείωσε ότι τα πληρώματα των αεροπορικών εταιρειών θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν καλύτερα για να ανταποκρίνονται στα λεγόμενα αναπάντεχα ακραία περιστατικά.

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη διαπιστώσει γιατί ένα Boeing 737-800 της Jeju Air - προκάτοχος του Max - κατέβηκε στον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο Muan νωρίς την Κυριακή χωρίς να έχει αναπτύξει το σύστημα προσγείωσης και προσέκρουσε σε τοίχο. Όλοι εκτός από δύο από τους 181 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους καθώς το διαλυμένο αεροσκάφος εξερράγη.

Αφού ένα άλλο αεροσκάφος της Jeju αντιμετώπισε πρόβλημα με τον μηχανισμό προσγείωσης, οι κορεατικές αρχές διέταξαν τη Δευτέρα να ελεγχθούν τα αρχεία συντήρησης 101 άλλων αεροσκαφών 737-800 που βρίσκονται σε λειτουργία μεταξύ των τοπικών αεροπορικών εταιρειών.

Οι ευρύτερες επιθεωρήσεις έρχονται καθώς οι ερευνητές άρχισαν να αναλύουν την ηχογράφηση από το πιλοτήριο και την κατεστραμμένη συσκευή δεδομένων πτήσης, οι οποίες περιέχουν κρίσιμα στοιχεία για τις κινήσεις του αεροσκάφους και τις ενέργειες και την κατάσταση των πιλότων.

Τον Ιανουάριο, ένα τεράστιο αεροσκάφος της Japan Airlines συγκρούστηκε με αεροσκάφος της ακτοφυλακής στο αεροδρόμιο Haneda του Τόκιο. Όλοι όσοι επέβαιναν στο εμπορικό αεροσκάφος επέζησαν, αλλά πέντε άτομα στο μικρότερο αεροσκάφος σκοτώθηκαν. Η χρονιά στιγματίστηκε επίσης από ένα θανατηφόρο περιστατικό σοβαρών αναταράξεων τον Μάιο σε ένα αεροσκάφος της Singapore Airlines που πετούσε πάνω από τη Μιανμάρ.

Τον Ιούλιο, το αεροσκάφος της Saurya Airlines του Νεπάλ συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το Κατμαντού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 άτομα. Και τον Αύγουστο, δραματικά πλάνα από ένα αεροπλάνο της βραζιλιάνικης αεροπορικής εταιρείας VoePass κατέγραψαν την ελεύθερη πτώση αεροσκάφους. Σε εκείνο το ατύχημα έχασαν τη ζωή τους 62 άτομα.

Θανατηφόρα ατυχήματα επιβατικών αεροσκαφών το 2024 σύμφωνα με τα στοιχεία της Cirium (περιλαμβάνονται μόνο επιβατικές πτήσεις)

- 29 Δεκεμβρίου, Νότια Κορέα, αεροσκάφος της Jeju Air με 179 νεκρούς

- 9 Αυγούστου, Βραζιλία, αεροσκάφος της VoePass με 62 νεκρούς

- 25 Δεκεμβρίου, Καζακστάν, αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines με 38 νεκρούς

- 24 Ιουλίου, Νεπάλ, αεροσκάφος της Saurya Airlines με 18 θανάτους

- 23 Ιανουαρίου, Καναδάς, αεροσκάφος της Northwestern Air με 6 θανάτους

- 23 Οκτωβρίου, Βραζιλία, αεροσκάφος της Aerotaxi Abaete με 5 θανάτους

- 20 Οκτωβρίου, Ινδονησία, αεροσκάφος της SAM Air με 4 θανάτους

- 12 Ιουλίου, Ρωσία, αεροσκάφος της Gazpromavia με 3 θανάτους

- 5 Μαρτίου, Κονγκό, αεροσκάφος της AB Airlines με 1 θάνατο

- 21 Μαΐου, Μιανμάρ, αεροσκάφος της Singapore Airline με 1 θάνατο

29 Οκτωβρίου, Σαουδική Αραβία, αεροσκάφος της Lion Air με 1 θάνατο

Οι παγκόσμιες συγκρούσεις μπορεί έχουν διαδραματίσει τον ρόλο τους στα φετινά αεροπορικά θύματα. Το αεροσκάφος Embraer SA 190 της Azerbaijan Airlines είχε σχεδόν ολοκληρώσει την προγραμματισμένη πτήση από την πρωτεύουσα Μπακού προς το Γκρόζνι της Ρωσίας στις 25 Δεκεμβρίου, όταν ξαφνικά εκτράπηκε από την Κασπία Θάλασσα. Το κατεστραμμένο αεροπλάνο συνετρίβη περίπου 3 χιλιόμετρα από τον προορισμό του, το Ακτάου του Καζακστάν. Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε κατά λάθος από τη Ρωσία.

Η έξαρση των θανάτων αποτελεί μια αντιστροφή από την τάση του 2023, που ήταν η ασφαλέστερη χρονιά στην ιστορία της αεροπορίας χωρίς θανάτους μεταξύ των μεγάλων επιβατικών αεροσκαφών - συνήθως σε αεροπλάνα που κατασκευάζονται από την Airbus και την Boeing. Η ασφάλεια είχε βελτιωθεί ακόμη τη στιγμή που η εναέρια κυκλοφορία αυξήθηκε μετά την πανδημία.

Το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα της Jeju Air αποτέλεσε επίσης το χειρότερο πολιτικό αεροπορικό δυστύχημα που συνέβη ποτέ στη Νότια Κορέα. Παρόλο που το αεροσκάφος της Jeju Air καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, οι ερευνητές θα έχουν πολύτιμα δεδομένα για να μελετήσουν καθώς θα αξιολογούν το συμβάν. Η κατεστραμμένη συσκευή δεδομένων πτήσης μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να αναλυθεί από ό,τι η ηχογράφηση στο πιλοτήριο.

