Βροχές που σημειώθηκαν τη νύχτα επέτρεψαν να σβήσουν κάποιες από τις χειρότερες πυρκαγιές που αντιμετώπισε ποτέ η Νότια Κορέα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, κατά τις οποίες ο απολογισμός των θυμάτων της πύρινης λαίλαπας που μαίνεται σχεδόν μια εβδομάδα έγινε βαρύτερος, φτάνοντας τους 28 νεκρούς.

Πάνω από δέκα μέτωπα μετέτρεψαν σε αποκαΐδια πελώριες εκτάσεις στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, καταστρέφοντας αρχαίο ναό κι αναγκάζοντας κάπου 37.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους.

Οι φωτιές έκοψαν στα δυο δρόμους, γραμμές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να φύγουν πανικόβλητοι, με τις φλόγες να απειλούν αυτοκίνητα παγιδευμένα σε μποτιλιαρίσματα.

Τις ενίσχυαν σφοδροί άνεμοι και η ακραία ξηρασία, καθώς τους τελευταίους μήνες οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ κατώτερες από τον μέσο όρο.

Εξάλλου, το 2024 ήταν μακράν η πιο θερμή χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ στη Νότια Κορέα, με τη μέση ετήσια θερμοκρασία να φθάνει τους 14,5° Κελσίου -δύο βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της προηγούμενης τριακονταετίας-, σύμφωνα με τη νοτιοκορεάτικη μετεωρολογική υπηρεσία.

Πάντως, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, σημειώθηκαν βροχοπτώσεις σε κάποιες από τις πυροπαθείς περιοχές, βοηθώντας πυροσβέστες να περιορίσουν τις μεγαλύτερες.

Η βροχή «συνέβαλε στις προσπάθειες» κατάσβεσης, δήλωσε ο Λιμ Σανγκ-σάοπ, επικεφαλής της νοτιοκορεατικής υπηρεσίας δασών.

Εκτός των άλλων μείωσε τον καπνό, «βελτιώνοντας την ορατότητα», ενώ έριξε τις θερμοκρασίες, δημιουργώντας πιο «ευνοϊκές» συνθήκες στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, εξήγησε.

Το νοτιοκορεάτικο υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε σήμερα πως 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 37 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 9 σοβαρά. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 27 νεκρούς.

Στους νεκρούς συγκαταλέγονται τουλάχιστον τέσσερις πυροσβέστες και χειριστής ελικοπτέρου που συνετρίβη χθες σε ορεινή περιοχή καθώς συμμετείχε στην προσπάθεια να ελεγχθούν οι φλόγες, σύμφωνα με τις αρχές.

Πάνω από 2.240 σπίτια καταστράφηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών, ενώ αξιωματούχος είπε χθες πως απανθρακώθηκαν 350.000 στρέμματα.

Πρόκειται για την πιο καταστροφική πυρκαγιά στην ιστορία της Νότιας Κορέας. Η προηγούμενη χειρότερη, τον Απρίλιο του 2000, είχε κάψει πάνω από 239.000 στρέμματα στην ανατολική ακτή.

Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν ιστορικά μνημεία, ιδίως τον αρχαιολογικό χώρο όπου βρισκόταν ναός ανεγερθείς τον 7ο αιώνα στην Ουλσάν.

Οι πυρκαγιές παρουσιάζουν ομοιότητες με αυτές του Λος Άντζελες τον Ιανουάριο, παρατήρησε η Κίμπερλι Σίμσον, ειδική σε κλιματικές λύσεις βασισμένες στη φύση στη σχολή βιοεπιστημών του πανεπιστημίου Σέφιλντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

