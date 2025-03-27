Λογαριασμός
Νότια Κορέα: 26 νεκροί από τις «πιο καταστροφικές πυρκαγιές της ιστορίας της» - Βίντεο και φωτογραφίες

Η καταστροφή αυτή «αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά τη σκληρή πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης», είπε ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών

Νότια Κορέα

Οι πυρκαγιές που ρημάζουν τη νοτιοανατολική Νότια Κορέα συνεχίζουν να «εξαπλώνονται με ταχύτητα» και είναι πλέον και επίσημα «οι πιο καταστροφικές που έχουν καταγραφτεί» ποτέ στη χώρα, ανέφεραν σήμερα οι αρχές, δημοσιοποιώντας νέο, ακόμη πιο βαρύ απολογισμό των θυμάτων, που πλέον έφθασε τους 26 νεκρούς.

Πάνω από δώδεκα πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το σαββατοκύριακο, κόβοντας στη μέση δρόμους, δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ περίπου 27.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους.

«Η πυρκαγιά εξαπλώνεται με ταχύτητα», συνόψισε ο Λι Χαν-κιούνγκ, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, δίνοντας στη δημοσιότητα νέο απολογισμό: «26 άνθρωποι είναι νεκροί, 8 σοβαρά τραυματισμένοι και 22 πιο ελαφριά τραυματισμένοι».

Οι δασικές πυρκαγιές, με την οποία δίνουν μάχη χιλιάδες πυροσβέστες με την υποστήριξη μονάδων του στρατού, μετέτρεψαν σε αποκαΐδια «358.100 στρέμματα», με άλλα λόγια έκταση μεγαλύτερη από ό,τι «οι φωτιές του 2000, οι οποίες ήταν οι πιο καταστροφικές» στα χρονικά, διευκρίνισε.

Νότια Κορέα

Νότια Κορέα

Οι αρχές υπογραμμίζουν πως η εξέλιξη των ανέμων και του ξηρού καιρού αποκάλυψαν τα όρια των συμβατικών μεθόδων αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Πέραν των χιλιάδων πυροσβεστών και των ενόπλων δυνάμεων, στις προσπάθειες αντιμετώπισης συνεισφέρει ο αμερικανικός στρατός με ελικόπτερα που απογειώνονται από βάσεις του στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τα περισσότερα θύματα ήταν κάτοικοι της περιοχής, αλλά στους νεκρούς συγκαταλέγονται επίσης τουλάχιστον τρεις πυροσβέστες και ο χειριστής ελικοπτέρου που συνετρίβη χθες σε ορεινή περιοχή καθώς συμμετείχε στην προσπάθεια να ελεγχθούν οι φλόγες, σύμφωνα με τις αρχές.

Δυο τοποθεσίες ενταγμένες στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, μαγνήτες για τους τουρίστες, τα χωριά Χάφε και Μπιονγκσάν Σοουάν, συνεχίζουν να απειλούνται.

Η καταστροφή αυτή, εύρους άνευ προηγουμένου, «αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά τη σκληρή πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης», σχολίασε ο Λι Χαν-κιούνγκ.

Σημείωσε πως στις ζώνες που πλήττονται η βροχόπτωση της σεζόν ήταν η μισή από τον ετήσιο μέσο όρο.

Το 2024 ήταν μακράν η πιο θερμή χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ στη Νότια Κορέα, με τη μέση ετήσια θερμοκρασία να φθάνει τους 14,5° Κελσίου —δυο βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της προηγούμενης τριακονταετίας—, σύμφωνα με τη νοτιοκορεάτικη μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι αρχές λένε πως η περιοχή που πλήττεται από τις πυρκαγιές γνώρισε καιρό εξαιρετικά ξηρό και βροχοπτώσεις χαμηλότερες από τον μέσο όρο. Ο αριθμός των πυρκαγιών στη Νότια Κορέα έχει ήδη υπερδιπλασιαστεί φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η σχέση κάποιων τύπων ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών με την κλιματική αλλαγή είναι αδιαμφισβήτητη (κύματα καύσωνα, σφοδρές βροχοπτώσεις...). Ωστόσο φαινόμενα όπως οι δασικές πυρκαγιές, οι ξηρασίες, οι χιονοθύελλες, οι τροπικές καταιγίδες αποδίδονται σε συνδυασμούς περίπλοκων παραγόντων.

