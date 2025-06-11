Η υπόθεση του ακροδεξιού περιοδικού Compact στη Δικαιοσύνη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη μέρα της ακροαματικής διαδικασίας για την υπόθεση απαγόρευσης του περιοδικού Compact, που συνδέεται με ακροδεξιά πολιτικά ρεύματα, ενώπιον του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου στη Λειψία.

Κομβικό δικαστικό προηγούμενο και οι διαστάσεις του ζητήματος

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή και αφορά την απαγόρευση του εν λόγω περιοδικού, που είχε επιβληθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση μέσω της υπουργού Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ των Σοσιαλδημοκρατών. Το Compact κατάφερε εντούτοις τον Αύγουστο του 2024 να αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση της απόφασης και συνέχισε να εκδίδεται.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που είχε τεθεί σε ισχύ, το περιοδικό κρίθηκε ως *«φερέφωνο της Ακροδεξιάς»*, προωθώντας συστηματικά ρατσιστικές και μισαλλόδοξες απόψεις μέσα από τις σελίδες του. Άλλωστε, το Compact διατηρεί στενές σχέσεις με την πολιτική παράταξη Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Το βασικό ζητούμενο για το δικαστήριο είναι να ορίσει τα όρια ανάμεσα στην ελευθερία του Τύπου και την διάδοση εξτρεμιστικών ιδεών που απειλούν τη δημοκρατική, συνταγματική τάξη. Η συγκεκριμένη υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μια δικαστική επιβεβαίωση της απαγόρευσης μπορεί να αποτελέσει νομικό προηγούμενο για την απαγόρευση μέσων που διασπείρουν εξτρεμιστικές ιδεολογίες.

Όπως τονίζουν νομικοί και πολιτικοί αναλυτές, μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές απαγορεύσεις σε έντυπα ή ΜΜΕ που χαρακτηρίζονται ως *«εξτρεμιστικά»* από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Σχέσεις με ταυτοτικά κινήματα και θεωρίες συνωμοσίας

Ο φάκελος της υπόθεσης περιλαμβάνει και τις διασυνδέσεις του περιοδικού, που διαθέτει επίσης και δικό του κανάλι στο YouTube. Το Compact συνδέεται με τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας και συγκεκριμένα με το αμφιλεγόμενο *«Κίνημα των Ταυτοτικών»* αλλά και τους *«Ελεύθερους Σάξονες»*.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, το περιοδικό υποδαυλίζει την *«αντίσταση από ακροδεξιούς κύκλους»*. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, *«το κύριο χαρακτηριστικό πολλών από τα άρθρα που δημοσιεύονται είναι η πρόκληση εξέγερσης κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος εν γένει»*.

Πηγή: Deutsche Welle

