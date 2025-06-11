Λογαριασμός
Το φορτηγό όχι μόνο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, αλλά οδηγούσε ανάποδα στη Διαπολιτειακή Οδό 75 με αποτέλεσμα μετωπική σύγκρουση με άλλα οχήματα

ΗΠΑ: Καταδίωξη στο Οχάιο - Πετούσαν σανίδες στην αστυνομία - Βίντεο

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε στο Οχάιο. Ένας άνδρας που βρισκόταν στην καρότσα ενός λευκού φορτηγού πετούσε μεγάλες σανίδες για να ξεφύγει από τα περιπολικά των αστυνομικών στην κομητεία Μοντγκόμερι.

Το φορτηγό όχι μόνο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, αλλά οδηγούσε ανάποδα στη Διαπολιτειακή Οδό 75 με αποτέλεσμα μετωπική σύγκρουση με άλλα οχήματα, με αποτέλεσμα τις σοβαρές ζημιές έξι οχημάτων.

Δεν αναφέρθηκαν απειλητικοί για τη ζωή τραυματισμοί μετά το ατύχημα, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Μοντγκόμερι.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ήταν το αδίκημα των δραστών, που μετά το αυτοκινητικό ατύχημα επιχείρησαν να διαφύγουν. 

