ΗΠΑ: Καταδίωξη στο Οχάιο - Πετούσαν σανίδες στην αστυνομία - Βίντεο

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε στο Οχάιο. Ένας άνδρας που βρισκόταν στην καρότσα ενός λευκού φορτηγού πετούσε μεγάλες σανίδες για να ξεφύγει από τα περιπολικά των αστυνομικών στην κομητεία Μοντγκόμερι.

Το φορτηγό όχι μόνο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, αλλά οδηγούσε ανάποδα στη Διαπολιτειακή Οδό 75 με αποτέλεσμα μετωπική σύγκρουση με άλλα οχήματα, με αποτέλεσμα τις σοβαρές ζημιές έξι οχημάτων.

Δεν αναφέρθηκαν απειλητικοί για τη ζωή τραυματισμοί μετά το ατύχημα, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Μοντγκόμερι.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ήταν το αδίκημα των δραστών, που μετά το αυτοκινητικό ατύχημα επιχείρησαν να διαφύγουν.

🚗🚓 Des planches lancées sur l'autoroute et un carambolage : ce n'est pas un nouveau jeu vidéo mais la folle course poursuite qui a eu lieu dans l’Ohio. Les quatre fugitifs ont été arrêtés mais l'accident a fait des blessés légers.



🎙 @lenoblevincent pic.twitter.com/06UKJtbU0j — M6 Info (@m6info) June 10, 2025

Πηγή: skai.gr

