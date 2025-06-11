Λογαριασμός
Ιράν: Θα πλήξουμε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή σε περίπτωση σύγκρουσης με τις ΗΠΑ

«Εάν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτύχουν και προκύψει σύγκρουση με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη θα πλήξει τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή»

Ιράν και ΗΠΑ

Εάν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτύχουν και προκύψει σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη θα πλήξει τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, δήλωσε την Τετάρτη ο Ιρανός υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ, λίγες ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο έκτο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

TAGS: Ιράν ΗΠΑ
