Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής προς συναδέλφους του που στηρίζουν Κάμαλα Χάρις: Τι στο διάολο κάνετε;

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ επέκρινε με σφοδρότητα συναδέλφους του Ρεπουμπλικάνους ότι ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή του κόμματος υποστηρίζοντας την Κάμαλα Χάρις, απευθύνοντάς τους του ερώτημα: «Τι στο διάολο κάνετε».

Η επίπληξη του Γκράχαμ έρχεται καθώς αρκετοί εξέχοντες Ρεπουμπλικάνοι, μερικοί από τους οποίους εργάστηκαν στον Λευκό Οίκο με τον πρώην πρόεδρο Τραμπ, στοιχίζονται τώρα πίσω από την υποψήφια των Δημοκρατικών ή έχουν ορκιστεί ότι δεν θα υποστηρίξουν τον Τραμπ στην προσπάθειά του για την προεδρία.

Η πρώην βουλευτής Λιζ Τσένι, η οποία τάχθηκε υπέρ της Χάρις, και ο πατέρας της, πρώην αντιπρόεδρος Ντικ Τσένι, είναι δύο ισχυρά μέλη των Ρεπουμπλικανών που δεν ακολουθούν την κομματική γραμμή, προειδοποιώντας για τους κινδύνους από το ενδεχόμενο να ξαναμπεί ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Γκράχαμ σε συνέντευξη στο NBC News αναρωτήθηκε γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν «τον πιο ριζοσπαστικό υποψήφιο στην ιστορία της αμερικανικής πολιτικής», εννοώντας την Κάμαλα Χάρις.

Και έθεσε το ερώτημα: «Τι κάνετε; Προσπαθείτε να με πείσετε ότι η ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ είναι ο κίνδυνος για αυτή τη χώρα; Ο κίνδυνος για αυτή τη χώρα είναι οι πολιτικές του Μπάιντεν και της Χάρις... Δεν μπορώ να αντέξω άλλα τέσσερα χρόνια με αυτή τη βλακεία».

Και συνέχισε: «Δεν φοβάμαι τον Ντόναλντ Τραμπ. Φοβάμαι τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα. Αν θέλετε να ζει ο κόσμος στη φωτιά, ψηφίστε τη».

Ο Γκράχαμ ρωτήθηκε επανειλημμένα για την εμπρηστική ρητορική του Τραμπ. Απαντώντας είπε ότι δεν εντυπωσιάζεται από το παιχνίδι της ρητορικής: «Προσπάθησαν να του ανατινάξουν το κεφάλι» είπε αναφερόμενος στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο σε συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια.

«Θα κερδίσουμε όχι λόγω των όσων λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά λόγω των όσων έκαναν για τέσσερα χρόνια» υποστήριξε ο Γκράχαμ.

Πηγή: skai.gr

