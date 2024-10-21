Viral βίντεο: Φάλαινα κάνει κακά την ώρα του σόου, πιτσιλώντας στους θεατές. Ιου! 

Μια αηδιαστική – αλλά κατά βάθος αστεία – εμπειρία είχαν οι θεατές μια παράτασης με φάλαινες όρκες, σε θαλάσσιο πάρκο του Σαν Αντόνιο στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια του σόου, μία από τις τεράστιες φάλαινες ενεργήθηκε μέσα στη δεξαμενή και στη συνέχεια πιτσίλισε με το βρώμικο νερό τους θεατές στις πρώτες σειρές, κάνοντας μία από τις εντυπωσιακές βουτιές της!

Whale takes a shit at Sea World San Antonio, crowd gets splashed right after pic.twitter.com/vw3kjoG89U — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) October 19, 2024

Κανονικά, οι θεατές αγαπούν να καταβρέχονται από τις όρκες και τα δελφίνια καθώς εκτελούν τα κόλπα τους, αλλά αυτή ήταν μια διαφορετική κατάσταση.

Όπως είπε ένας καλεσμένος στο splash zone, «περιμέναμε να βραχούμε καθισμένοι τόσο κοντά, αλλά όχι έτσι. Μύριζε απαίσια και οι άνθρωποι είχαν κλείσει τη μύτη τους για να μην αναπνέουν».

Πηγή: skai.gr

