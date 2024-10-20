Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως επιδιώκει ισχυρή αντίδραση από τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει πως η Βόρεια Κορέα εμπλέκεται περισσότερο στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο του 2022.

Στο νυχτερινό διάγγελμά του μέσω βίντεο, ο Ζελένσκι είπε πως υπάρχουν άφθονα στοιχεία από δορυφόρους και βίντεο που αποδεικνύουν πως η Βόρεια Κορέα δεν στέλνει μόνο εξοπλισμό στη Ρωσία, αλλά και στρατιώτες για να ετοιμαστούν για ανάπτυξη.

"Είμαι ευγνώμων σε εκείνους τους ηγέτες και εκπροσώπους κρατών που δεν κλείνουν τα μάτια και μιλάνε ειλικρινά για αυτή τη συνεργασία για χάρη ενός μεγαλύτερου πολέμου", είπε. "Περιμένουμε μια κανονική, ειλικρινή και ισχυρή αντίδραση από τους εταίρους μας σε αυτό".

Πηγή: Skai.gr, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

