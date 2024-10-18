Η Νότια Κορέα πιστεύει ότι η Βόρεια Κορέα έχει αποστείλει στρατεύματα στη Ρωσία, σηματοδοτώντας μια σοβαρή απειλή ασφαλείας για τη διεθνή κοινότητα, στην οποία η Σεούλ θα απαντήσει με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου.

Παράλληλα, η υπηρεσία κατασκοπείας της χώρας δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα συμμετέχει στον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει αποφασίσει να αποστείλει 12.000 στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένης μια μονάδας των ειδικών δυνάμεων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η είδηση ουσιαστικά επιβεβαιώνει την αποκάλυψη των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας ότι 11.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες εκπαιδεύονται στη Ρωσία και ρίχνονται στον πόλεμο

Το Yonhap μετέδωσε ότι πρόσφατα ενημερώθηκε για την απόφαση της Βόρειας Κορέας να αναπτύξει τέσσερις ταξιαρχίες, συμπεριλαμβανομένης μιας μονάδας ειδικών δυνάμεων, και ότι η μετακίνηση των στρατευμάτων έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε χθες τη Βόρεια Κορέα ότι αναπτύσσει αξιωματικούς μαζί με τη Ρωσία και ότι ετοιμάζεται να αποστείλει χιλιάδες στρατιώτες για να συνδράμει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας, αν και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως δεν υπάρχουν στοιχεία για την παρουσία της Πιονγκγιάνγκ σε αυτή τη φάση.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι περίπου 10.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες ετοιμάζονται να αναπτυχθούν για να πολεμήσουν την Ουκρανία, αλλά οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμα την εκτίμηση ότι η Πιονγκγιάνγκ στέλνει στρατεύματα, αν και λένε ότι το εξετάζουν.

Έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας στη Σεούλ

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-Γιολ είχε έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, του στρατού και των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας για να συζητήσουν την ανάμειξη των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Οι συμμετέχοντες…συμμερίστηκαν την άποψη ότι η σημερινή κατάσταση, στην οποία οι στενότερες σχέσεις Ρωσίας και Βόρειας Κορέας έχουν προχωρήσει πέραν της μετακίνησης στρατιωτικών προμηθειών στην πραγματική αποστολή στρατευμάτων, αποτελεί σοβαρή απειλή ασφαλείας όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε

Αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας έχουν δηλώσει στο παρελθόν πως πιθανόν αληθεύει το ότι προσωπικό της Βόρειας Κορέας βρίσκεται στη Ρωσία και εμπλέκεται στον πόλεμο της Μόσχας με το Κίεβο, αλλά δεν έχουν δώσει ξεκάθαρη απάντηση για τη φύση ή το μέγεθος της όποιας αποστολής.

Το γραφείο του Γιουν δήλωσε ότι η Νότια Κορέα μαζί με τους συμμάχους της παρακολουθούν στενά την αποστολή στρατευμάτων της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία από τις αρχικές της φάσεις. Δεν έδωσε, ωστόσο, στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό περί ανάπτυξης στρατευμάτων. Επίσης δεν διευκρίνισε εάν έχει πληροφορίες για πιθανή ανάμειξη των στρατευμάτων της Βόρειας Κορέας σε μάχη.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πληροφοριών της Νότιας Κορέας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να επιβεβαιώσει την αναφορά σχετικά με τον αριθμό των Βορειοκορεατών στρατιωτών.

Μετά τη σύνοδο των ηγετών τους στη ρωσική Άπω Ανατολή πέρυσι, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τις στρατιωτικές τους σχέσεις και συναντήθηκαν ξανά τον Ιούλιο για να υπογράψουν σύμφωνο ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας που προβλέπει ότι κάθε πλευρά θα προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στην άλλη σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση.

Η Βόρεια Κορέα έχει 1,28 εκατ. εν ενεργεία στρατιώτες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Νότιας Κορέας, και έχει εντείνει την ανάπτυξη σειράς βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικού οπλοστασίου, γεγονός που έχει τροφοδοτήσει την ένταση στην περιοχή και έχει οδηγήσει στην επιβολή διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ.

Η ανάπτυξη στρατευμάτων στη Ρωσία, εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη βασική ανάμειξη σε ένοπλη σύγκρουση μετά τον Πόλεμο της Κορέας το 1950-53. Η Βόρεια Κορέα θεωρείται ότι έστειλε πολύ μικρότερο απόσπασμα στον Πόλεμο του Βιετνάμ και στην εμφύλια σύρραξη στη Συρία.

Αξιωματούχοι από τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι η Βόρεια Κορέα προμηθεύει βαλλιστικούς πυραύλους και άλλα πυρομαχικά στη Ρωσία.

Από πέρυσι τον Σεπτέμβριο, η Βόρεια Κορέα έχει αποστείλει τουλάχιστον 16.500 κοντέινερ με όπλα στη Ρωσία και η Ρωσία έχει εκτοξεύσει πυραύλους από αυτά τα φορτία στην Ουκρανία, όπως έχει πει η Ουάσινγκτον.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα αρνούνται ότι εμπλέκονται σε μεταφορές όπλων. Το Κρεμλίνο απορρίπτει επίσης τους ισχυρισμούς της Νότιας Κορέας ότι η Βόρεια Κορέα ίσως έχει στείλει στρατιωτικό προσωπικό για να βοηθήσει τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

