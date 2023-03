«Περιζήτητος» ο ιδρυτής του κρυπτονομίσματος Terra: Νότια Κορέα και ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του από το Μαυροβούνιο

Την έκδοση του Ντο Κουόν, του Νοτιοκορεάτη ιδρυτή του κρυπτονομίσματος Terra, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στο Μαυροβούνιο, ζήτησαν από την Ποντγκόριτσα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα.

«Έγινε μια σύσκεψη με τους διπλωματικούς εκπροσώπους της (Νότιας) Κορέας, μετά την οποία η Κορέα υπέβαλε αίτημα έκδοσης», είπε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Δικαιοσύνης Μάρκο Κόβατς, προσθέτοντας ότι «η έκδοση του Ντο Κουόν ζητήθηκε επίσης από τις ΗΠΑ».

Ποιος είναι ο Ντο Κουόν

Ο Ντο Κουόν, 31 ετών, κατηγορείται για απάτη μετά την κατάρρευση, πέρσι, της εταιρείας Terraform Labs που είχε ιδρύσει. Ως αποτέλεσμα οι επενδυτές του έχασαν περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ προκλήθηκαν και αναταράξεις στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Ποντγκόριτσα μαζί με τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, Χον Τσανγκ Τζουν.

Σύμφωνα με τις αρχές του Μαυροβουνίου, είχαν στην κατοχή τους πλαστά διαβατήρια από την Κόστα Ρίκα και προσπάθησαν να επιβιβαστούν σε πτήση για το Ντουμπάι. Στις αποσκευές τους βρέθηκαν και πλαστά βελγικά έγγραφα.

Do Kwon, the founder of the failed crypto company Terraform Labs, was arrested in Montenegro on Thursday as he tried to board a private flight using a forged passport. Kwon has now became a target of criminal investigators in at least three countries. https://t.co/nlo61nrvQr