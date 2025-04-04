Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν σε πλήγματα της Ρωσίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Αρχικά βρέθηκαν τα πτώματα τριών ανθρώπων στα συντρίμμια σπιτιών και γραφείων σε συνοικία του Χαρκόβου, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Λίγη ώρα αργότερα, ανασύρθηκε και τέταρτο πτώμα από τα συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Άλλοι τριάντα πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν στις επιδρομές των ρωσικών drones χθες βράδυ, που προκάλεσαν πυρκαγιές στον τομέα αυτόν, όπου βρίσκονται κατοικίες και γραφεία.

Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στις ουκρανικές περιφέρειες Ντνίπρο, Ζαπορίζια και σε αυτή του Κιέβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, που έκαναν επίσης λόγο για ρωσικές επιδρομές.

Στη ρωσική πλευρά, επιδρομές ουκρανικών drones στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο στο χωριό Μπιέλα Μπίριοζκα, στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Αλεξάντρ Μπόγκομαζ, που κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις για «στοχευμένα πλήγματα εναντίον αμάχων».

Προχθές Τετάρτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε «εσκεμμένες» ρωσικές επιθέσεις με drones εναντίον ενεργειακών υποδομών στη χώρα του, παρότι οι δυο πλευρές στη θεωρία έχουν συνάψει έμμεσα εύθραυστη συμφωνία μερικής ανακωχής, που αφορά ακριβώς αυτές τις υποδομές.

Με τη σειρά της, η Μόσχα κατηγόρησε προχθές το Κίεβο πως επιτέθηκε «εσκεμμένα» σε ενεργειακές υποδομές δυο φορές στην παραμεθόρια περιφέρεια Κουρσκ.

Οι δυο εμπόλεμες χώρες ανέφεραν ότι διαβίβασαν η καθεμιά τους στην Ουάσιγκτον πληροφορίες για τις «παραβιάσεις», που αποδίδουν στην άλλη πλευρά, του υποτιθέμενου μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε η κυβέρνηση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από πικρές έμμεσες διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στη Σαουδική Αραβία.

Χωρίς όμως χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του, ούτε όρους ή μεθόδους επιτήρησης· οι εμπόλεμες πλευρές αλληλοκατηγορούνται έκτοτε για παραβιάσεις της συμφωνίας, εξ ορισμού περιορισμένης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

