Φυλακή, εξορία, αυτοκτονία: Η σκανδαλώδης ιστορία των προέδρων της Νότιας Κορέας

Ο Γιουν Σοκ Γελ, ο οποίος απομακρύνθηκε επίσημα από το αξίωμά του την Παρασκευή, μπήκε σε μια μαύρη λίστα από πρώην ηγέτες της Νότιας Κορέας που η φήμη τους αμαυρώθηκε ή η θητεία τους διακόπηκε από σκάνδαλα.

Ανάμεσά τους είναι πρόεδροι που αντιμετώπισαν κατηγορίες, εξορία και φυλακίσεις.

Μάλιστα, o Γιουν, ήταν ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας που ηγήθηκε έρευνας που οδήγησε την πρώην πρόεδρο Παρκ Γκουν Χιέ στη φυλακή.

Τώρα, εκτός από την παραπομπή του, ο Γιουν ερευνάται επίσης για προδοσία μετά την αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου τον περασμένο Δεκέμβριο που οδήγησε σε ταραχή της χώρας.

Το BBC έκανε μια λίστα με πρώην προέδρους της Νότιας Κορέας, των οποίων η πολιτική καριέρα έληξε άδοξα και δραματικά.

Εξορία

Πριν γίνει ο πρώτος πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο Σίνγκμαν Ρι ήταν για περίπου τρεις δεκαετίες ακτιβιστής υπέρ της ανεξαρτησίας από την ιαπωνική κυριαρχία. Ωστόσο, η προεδρία του ήταν πολωτική.

Ενώ κάποιον τον σέβονταν επειδή έθεσε τα θεμέλια για μια σύγχρονη χώρα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι επικριτές του καταδίκαζαν την αυταρχική του τάση. Λίγο μετά την ορκωμοσία του το 1948, εφάρμοσε νόμους για τον περιορισμό της πολιτικής διαφωνίας ενώ κατηγορήθηκε για τη δολοφονία αμάχων κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας.

Η αντιπολίτευση είχε απορρίψει την επανεκλογή του Ρι το 1960 και τον κατηγόρησε για νοθεία στην ψηφοφορία. Ακολούθησαν βίαιες διαδηλώσεις από φοιτητές, στις οποίες υπήρχαν και θύματα από την αστυνομική βία. Η αναταραχή τον ανάγκασε να παραιτηθεί. Ο Ρι εγκατέλειψε τη χώρα και πήγε στη Χαβάη τον Μάιο του ίδιου έτους, όπου πέθανε το 1965.

Ο πρόεδρος που δολοφονήθηκε από στενό του φίλο

Γεννημένος σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια τα πρώτα χρόνια της ιαπωνικής κατοχής, ο Παρκ Τσουνγκ Χι κατατάχθηκε στον στρατό και τοποθετήθηκε στη Μαντζουρία (ιστορική περιοχή της βορειοανατολικής Κίνας), όπου υπηρέτησε μέχρι που αποχώρησαν οι Ιάπωνες.

Ο Παρκ ηγήθηκε πραξικοπήματος το 1961 για την ανατροπή του διαδόχου του Ρι, Τσανγκ Μιον, και αργότερα έγινε πρόεδρος.

Στη συνέχεια, οδήγησε τη χώρα για 18 χρόνια σε μια περίοδο ταχείας οικονομικής ανάπτυξης, γνωστή ως το «θαύμα στον ποταμό Χαν». Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κυβέρνηση άνοιξε τις πόρτες στις ξένες επενδύσεις, ενώ βοήθησε επίσης στην ανάπτυξη διάσημων σήμερα ομίλων όπως η Hyundai, η LG και η Samsung.

Ωστόσο, στη συνέχεια της θητείας του κινήθηκε με αυταρχισμό. Το 1972, ανέστειλε το Σύνταγμα, διέλυσε την Εθνοσυνέλευση και έγινε «ισόβιος πρόεδρος». Παρά τα οικονομικά επιτεύγματα του Παρκ, η Νότια Κορέα τη δεκαετία του 1970 συγκλονίστηκε από τις αυξανόμενες διαμαρτυρίες κατά της σιδηράς διακυβέρνησής του, όπου οι διαφωνούντες τιμωρούνταν βάναυσα.

Ο Παρκ δολοφονήθηκε σε ένα δείπνο τον Οκτώβριο του 1979 από τον στενό του φίλο του και επικεφαλής κατάσκοπο του, Κιμ Τζάε Κιου.

Στη φυλακή για προδοσία, πραξικόπημα και σφαγές

Ο στρατιωτικός διοικητής Τσουν Ντου Χουάν κέρδισε την εξουσία το 1980 μετά από ένα ακόμη πραξικόπημα.

Προήδρευσε μιας βίαιης στρατιωτικής καταστολής στη νοτιοδυτική πόλη Γκουανγκγού, η οποία εκείνη την εποχή ήταν το κέντρο μιας εξέγερσης κατά του στρατιωτικού νόμου στη Νότια Κορέα.

Περισσότεροι από 200 διαδηλωτές υπέρ της δημοκρατίας είτε σκοτώθηκαν είτε εξαφανίστηκαν τότε. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Τσουν, η χώρα σημείωσε τους ρυθμούς ανάπτυξης που κυμαίνονταν γύρω στο 10% κάθε χρόνο. Ωστόσο, τον θυμούνται κυρίως ως δικτάτορα, μέχρι το τέλος του.

Το 1983, επέζησε από μια απόπειρα δολοφονίας που οργανώθηκε από τις δυνάμεις της Βόρειας Κορέας, οι οποίες βομβάρδισαν μια τελετή στην οποία βρισκόταν κατά τη διάρκεια μιας κρατικής επίσκεψης στη Μιανμάρ. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες ακόμη.

Το 1988, ο Τσουν επέλεξε τον πραξικοπηματία φίλο του Ρο Τάε Γου, επίσης πρώην στρατηγό, ως διάδοχό του.

Και οι δύο καταδικάστηκαν το 1996 για διαφθορά, καθώς και για το ρόλο τους στο πραξικόπημα και τη σφαγή της Γκουανγκτζού. Υπερασπιζόμενος το πραξικόπημα κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο Τσουν δήλωσε ότι εάν γύριζε τον χρόνο πίσω, θα έκανε τα ίδια.

Ο Τσουν καταδικάστηκε σε θάνατο - ο οποίος αργότερα μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη - ενώ ο Ρο καταδικάστηκε σε 17 χρόνια φυλάκισης. Και οι δύο ωστόσο έλαβαν χάρη το 1997 αφού εξέτισαν μόλις δύο χρόνια στη φυλακή.

Ο αγαπημένος πρόεδρος που αυτοκτόνησε

Γεννημένος από φτωχή οικογένεια, ο Ρο Μου Χιουν μορφώθηκε και πέρασε τις εξετάσεις για να γίνει δικηγόρος χωρίς να έχει παρακολουθήσει νομική σχολή.

Διορίστηκε δικαστής το 1977, αλλά αργότερα εγκατέλειψε την θέση του για να γίνει δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου υπερασπίστηκε ακτιβιστές φοιτητές που κατηγορούνταν ως φιλοκομμουνιστές.

Το 2002, ο Ρο κέρδισε τις προεδρικές εκλογές ως αουτσάιντερ, με τις πρώτες δημοσκοπήσεις να του δίνουν μόλις 2% των ψήφων.

Προσπάθησε να διαμορφώσει τη Νότια Κορέα και υπερασπίστηκε τη λεγόμενη πολιτική του «ηλιοβασιλέματος», με την οποία δέσμευσε τη Βόρεια Κορέα με εμπορικές συναλλαγές και αποστολές βοήθειας.

Μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα το 2007, επέστρεψε στη γενέτειρά του στα νοτιοανατολικά και ασχολήθηκε με μια φάρμα με πάπιες.

Ωστόσο, έβαλε τέλος στη ζωή του 14 μήνες αργότερα, καθώς ξεκίνησε έρευνα για διαφθορά εις βάρος του και κατηγορούνται πως δέχτηκε δωροδοκίες ύψους 6 εκατ. δολαρίων.

Αγαπήθηκε πολύ μετά τον θάνατό του και τον κατέταξαν ως τον πιο αγαπητό πρόεδρο στην ιστορία της χώρας.

Στη φυλακή για διαφθορά

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Hyundai, Λι Μιουνγκ Μπακ μπήκε στην πολιτική το 1992 και εξελέγη δήμαρχος της Σεούλ μια δεκαετία αργότερα.

Κέρδισε τις εκλογές με σαρωτική πλειοψηφία το 2007, παρόλο που ένα επιχειρηματικό σκάνδαλο από την εποχή που εργαζόταν στον όμιλο αυτοκινήτων ήρθε ξανά στην επιφάνεια τις ημέρες που προηγήθηκαν των εκλογών.

Ο Λι διοίκησε τη χώρα εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και κέρδισε την υποψηφιότητα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018.

Η θητεία του έληξε το 2013 και τον διαδέχθηκε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της χώρας Παρκ Γκουν Χιε, η οποία είναι κόρη του δολοφονημένου πρώην ηγέτη της χώρας, Παρκ Τσουνγκ Χι. Η Παρκ βασίστηκε στη φήμη του πατέρα της πως έβγαλε τη Νότια Κορέα από τη φτώχεια.

Ωστόσο, ένα σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε μια έμπιστη της, την Τσόι Σουν Σιλ - κόρη ενός ηγέτη σαμανιστικής αίρεσης - οδήγησε στην παραπομπή της σε δίκη το 2016 και στη σύλληψή της ένα χρόνο αργότερα.

Πέντε χρόνια μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα και ο Λι κατηγορήθηκε και για δωροδοκία και αργότερα κρίθηκε ένοχος για τη δημιουργία μαύρων ταμείων ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων και τη λήψη δωροδοκιών από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της Samsung.

Στην Παρκ επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 22 ετών και στον Λι 15 ετών, αλλά και οι δύο έλαβαν χάρη.

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα

Πηγή: skai.gr

