Τουλάχιστον το ένα τρίτο των χωρών της ΕΕ υποστηρίζει ένα σχέδιο που παρουσίασε η ηγεσία της Γερμανίας το οποίο επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά να συμμετάσχουν σε ένα σχέδιο δανεισμού για αγορές όπλων.

Οι πρεσβευτές της ΕΕ συζήτησαν την Πέμπτη το σχέδιο για να προσφερθούν στις χώρες φθηνά δάνεια ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα δαπανηθούν για την άμυνα, αλλά η προσπάθεια υπό την ηγεσία του Βερολίνου να συμπεριληφθούν και οι δύο χώρες που είναι εκτός ΕΕ βρήκε αντίθετη τη Γαλλία, η οποία απέρριψε τη συμμετοχή του Λονδίνου.

«Ο Γάλλος πρέσβης μίλησε αρκετά έντονα γι' αυτό ... προειδοποίησε ότι αυτό θα προκαλούσε καθυστερήσεις» στο πρόγραμμα, δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο Politico.

Η Γαλλία είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει ευνοϊκότερα αλιευτικά δικαιώματα σε αντάλλαγμα για μια αμυντική συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το «SAFE», η «Δράση Ασφάλειας για την Ευρώπη», προβλέπει παροχή δανείων ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ στα κράτη-μέλη της ΕΕ, για επενδύσεις στην άμυνα και είναι μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων που περιλαμβάνει την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τα καθορισμένα όρια του προϋπολογισμού της ΕΕ και τη διοχέτευση ιδιωτικής χρηματοδότησης προς την αμυντική βιομηχανία.

Το πιο ακανθώδες ζήτημα, ωστόσο, είναι αν θα επιτραπεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει εκτός τις χώρες καθώς δεν έχουν αμυντική συμφωνία με την ΕΕ.

Η πρόταση περιορίζει τις κοινές προμήθειες στην Ουκρανία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, καθώς και σε χώρες που διεκδικούν την ένταξή τους στην ΕΕ και σε χώρες με εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας με τις Βρυξέλλες.

Μια ομάδα περίπου 10 χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας, υποστήριξε το άνοιγμα του συστήματος κοινών προμηθειών στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά.

«Όλοι συμφωνούμε σε αυτό που πρέπει να γίνει, ένα άνοιγμα. Αλλά υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς θα φτάσουμε εκεί», δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ.

Μια μικρότερη ομάδα χωρών υποστήριξε και τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

