Μπαρντελά: Δελφίνος ή θύμα; Η προεδρία της Γαλλίας ίσως είναι ουτοπική

Ο Ζορντάν Μπαρντελά μπορεί να έχει την ευκαιρία να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας, αλλά η πορεία του προς την εξουσία δεν είναι «στρωμένη με ρόδα» όπως θα πίστευε κανείς σχολιάζει το Politico.

Με τις προεδρικές φιλοδοξίες της Μαρίν Λεπέν να έχουν εκτραπεί λόγω της καταδίκης της για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων, ο Μπαρντέλα αναδείχθηκε αυτή την εβδομάδα ως ο πιθανότερος υποψήφιος του μεγαλύτερου ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Κομψός, φωτογενής, φιλόδοξος και μόλις 29 ετών, ο Μπαρντέλα θεωρείται εδώ και καιρό ως ο διάδοχος στην ηγεσία της Εθνικής Συσπείρωσης όταν η Λεπέν, 56 ετών σήμερα, αποσυρθεί.

Αλλά αυτό που επιφανειακά φαίνεται σαν μια ευκαιρία που έρχεται μια φορά στη ζώη, μπορεί στην πράξη να είναι ένα “δισκοπότηρο γεμάτο δηλητήριο”.

Πρώτα - πρώτα, η Λεπέν έχει εμφανώς αρνηθεί να υποστηρίξει μια πιθανή υποψηφιότητα Μπαρντέλα. Αντ' αυτού, δεσμεύτηκε να αγωνιστεί για να είναι η ίδια υποψήφια πρόεδρος δημοκρατίας. Η απόφαση ενός εφετείου την Τρίτη ότι θα αποφανθεί για την υπόθεση μέχρι το καλοκαίρι του 2026 της δίνει ελπίδα.

Τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τον Μπαρντελά, δεδομένου ότι η Λεπέν λατρεύεται μέσα στο κόμμα της. Κανένας από τους συμμάχους της δεν φαίνεται διατεθειμένος να της πει ότι η υποστήριξη του Μπαρντέλα τώρα, αντί να περιμένει τα δικαστήρια να αποφασίσουν για την υπόθεσή της, είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να προστατέψει το κίνημά της.

«Για τον Μπαρντέλα, ο τρόπος που αντιδρά η Μαρίν Λεπέν δεν είναι καλά νέα», είπε ένα πρώην στέλεχος της Εθνικής Συσπείρωσης που διατηρεί δεσμούς με το κόμμα.

Το στέλεχος παρατήρησε ότι εάν η Λεπέν περιμένει μέχρι το «πικρό τέλος», και της απαγορευτεί τελεσίδικα να είναι υποψήφια, έως τότε θα είναι πολύ αργά για τον Μπαρντέλα να διαμορφώσει μια επιτυχημένη καμπάνια.

«Η προεδρική εκστρατεία θα είναι σε πλήρη εξέλιξη όταν [ο Μπαρντέλα] συμμετάσχει», είπε το στέλεχος.

Όμως ο Μπαρντέλα έχει ένα δίλημμα. Ενώ η συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές του 2027 χωρίς επαρκή χρόνο για τη διεξαγωγή μιας σωστής εκστρατείας δεν θα ήταν ιδανική, αν προσπαθήσει να παραμερίσει τη Λεπέν τώρα - ένα εξαιρετικά απίθανο σενάριο σε αυτή τη φάση - κινδυνεύει να δημιουργήσει ένα σχίσμα στο κόμμα του τη στιγμή που φαίνεται ισχυρότερο από ποτέ.

Σκυτάλη, ποια σκυτάλη;

Για πολλούς, αυτές οι ανησυχίες έρχονται στην επιφάνεια μόλις τώρα. Ο Μπαρντέλα φαινόταν εδώ και καιρό ως ο άνθρωπος που χρειαζόταν η Εθνική Συσπείρωση ως διάδοχος της Λεπέν.

Η «από τα χαμηλά στα ψηλά ιστορία του», δηλαδή το ότι μεγάλωσε στα φτωχά προάστια βόρεια του Παρισιού είναι κομμένη και ραμμένη για την πολιτική. Έχει αποδείξει ότι είναι έμπειρος επικοινωνιακά με τις νεότερες γενιές και έχει γίνει ακόμη και φαινόμενο στο TikTok. Δεν έχει κανενός είδους οικογενειακούς δεσμούς με τον ιδρυτή του κόμματος Ζαν Μαρί Λεπέν, τον πατέρα της Μαρίν, ο οποίος καταδικάστηκε επανειλημμένα για ρητορική μίσους και αντισημιτισμό.

Έχει επίσης αποδείξει την αξία του στην προεκλογική εκστρατεία, ανεβάζοντας την Εθνική Συσπείρωση σε νέα εκλογικά ύψη κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών και στις εκλογές του γαλλικού κοινοβουλίου πέρυσι.

Το πρόβλημα είναι ότι η Λεπέν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να παραμερίσει, ξεκινώντας ορμητική πολιτική εκστρατεία μετά την καταδικαστική ετυμηγορία της Δευτέρας. Χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου ως «πυρηνική βόμβα» που πυροδοτήθηκε από ένα διεφθαρμένο σύστημα που ως σκοπό έχει να σταματήσει την πορεία της προς το Ελιζέ.

Δημόσια αρνήθηκε να δώσει τη σκυτάλη στον Μπαρντέλα, τον οποίο περιέγραψε ως «ένα τρομερό πλεονέκτημα» που ήλπιζε ότι η Εθνική Συσπείρωση δεν θα χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει.

Αντίπαλοι από άλλα κόμματα, όπως ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρετεγιό, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράρ Νταρμαμίν και ο ακροδεξιός οπαδός Ερίκ Ζεμούρ, μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση να ηγηθούν του συντηρητικού κύματος που σαρώνει τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Η προεδρική εκστρατεία του 2027 θα μπορούσε να καταλήξει να είναι κάτι περισσότερο από μια διδακτική εμπειρία για τον Μπαρντελά. Αν αποτύχει παταγωδώς μπορεί να τον θυμούνται σαν τον διάττοντα αστέρα του οποίου η καριέρα τελείωσε νωρίς και άδοξα.

«Θα ήταν σε καλύτερη θέση ως υπαρχηγός στο πλευρό της Λεπέν, μαθαίνοντας πώς να διευθύνει μια προεδρική εκστρατεία, παρά ως πρωταγωνιστής», δήλωσε ο Μπρουνό Ζανμπάρ ένας δημοσκόπος στο OpinionWay. «Θα ήταν καλύτερα να χριστεί αργότερα από τους ψηφοφόρους [της Εθνικής Συσπείρωσης], παρά νωρίτερα από τα δικαστήρια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.