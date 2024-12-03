Νότια Κορέα: Γιατί ο Γιουν Σουκ Γέολ κήρυξε στρατιωτικό νόμο

Την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στη Σεούλ, με την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στη Νότια Κορέα από τον πρόεδρο της χώρας Γιουν Σουκ Γέολ σε απροειδοποίητο διάγγελμα το οποίο μεταδόθηκε απευθείας από το τηλεοπτικό κανάλι YTN, περιέγραψε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100.3 η Ελληνίδα Πρέσβης Αικατερίνη Λούπα.

Οπως συνόψισε, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο μετά το διάγγελμα Σουκ Γέολ αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός πως η Βουλή με παρόντα 190 από τα 300 μέλη της ψήφισε υπέρ της ακύρωσης του, είχε ως αποτέλεσμα τόσο ο κόσμος όσο και ο στρατός να αποχωρήσουν από το σημείο καθώς οι εξελίξεις επιβραδύνονται.

Οπως είπε η κα Πρέσβυς μεταξύ άλλων, η Βουλή έχει ήδη ψηφίσει την άρση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης και το βλέμμα όλων στρέφεται στις από εδώ και πέρα εξελίξεις και στο κατά πόσο ο Πρόεδρος της χώρας θα εφαρμόσει αυτό που ψήφισε η Βουλή.

Ο Γιουν Σουκ Γέολ, κήρυξε τον στρατιωτικό νόμο λέγοντας ότι θέλει να εξαλείψει «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κα Λούπα οι ακραία αυτή κίνηση του Σουκ Γέολ, αλλά και οι βαριές κατηγορίες στην Αντιπολίτευση, σχετίζεται με το γεγονός πως το κυβερνών κόμμα αποτελεί στην πραγματικότητα μια μειοψηφία στο κοινοβούλιο και η δημοτικότητα του βαίνει μειούμενη με τον στρατιωτικό νόμο να αποτελεί επί της ουσίας μια προσπάθεια να μη χάσει άλλους βουλευτές του.

Σε κάθε περίπτωση η Ελληνίδα Πρέσβης ήταν ψύχραιμη επί των εξελίξεων συνοψίζοντας πως δεδομένης της προχωρημένης ώρας οι πολίτες μάλλον κοιμούνται και δεν έχουν προλάβει να ενημερωθούν στο σύνολό τους.

Παράλληλα περιέγραψε πως τα τηλεοπτικά δίκτυα εκπέμπουν κανονικά, προσθέτοντας πως η Νότια Κορέα δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα «δείγματα» για λογοκρισία στα ΜΜΕ της.



