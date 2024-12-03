Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ κήρυξε στρατιωτικό νόμο, με ένα διάγγελμα που δεν είχε προαναγγελθεί και το οποίο μεταδόθηκε απευθείας από το τηλεοπτικό κανάλι YTN, λέγοντας ότι θέλει να εξαλείψει «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις».

Ο Γουν είπε ότι δεν είχε άλλη επιλογή παρά μόνο να προσφύγει σε αυτό το μέτρο προκειμένου να εγγυηθεί τη συνταγματική τάξη. Ισχυρίστηκε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν θέσει σε ομηρία την κοινοβουλευτική διαδικασία με σκοπό να βυθίσουν τη χώρα σε κρίση.

Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση προκάλεσε σοκ στη χώρα, η οποία θεωρείται δημοκρατική από τη δεκαετία του 1980 αλλά στο παρελθόν έχει γνωρίσει μια σειρά αυταρχικών διακυβερνήσεων. Το κορεατικό γουόν υποχώρησε ραγδαία έναντι του δολαρίου.

Ο Γιουν επικαλέστηκε μια πρόταση που υπέβαλε το Δημοκρατικό Κόμμα αυτή την εβδομάδα στο κοινοβούλιο, ζητώντας την παραπομπή σε δίκη ορισμένων κορυφαίων εισαγγελέων της χώρας, καθώς και το γεγονός ότι το κόμμα απέρριψε το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού.

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Δημοκρατικού Κόμματος, κάλεσε όλα τα μέλη του να συγκεντρωθούν στο κοινοβούλιο και αυτή τη στιγμή, περίπου 70 μέλη βρίσκονται εντός της βουλής, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν συγκεντρωμένοι έξω.

Ο ίδιος είπε ότι όταν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου φτάσει, θα ζητήσει ψηφοφορία για την άρση του στρατιωτικού νόμου. Πρόσθεσε ότι στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων βρίσκονται μέσα στο κτίριο της βουλής.



