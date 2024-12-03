Φινλανδία: Η κοπή καλωδίων οπτικών ινών οφείλεται σε ατύχημα

Η κοπή δύο χερσαίων καλωδίων οπτικών ινών που διαπιστώθηκαν χθες, Δευτέρα, στη Φινλανδία φαίνεται πως οφειλόταν σε ατύχημα, ανακοίνωσαν σήμερα οι φινλανδικές αρχές αφού ένας Σουηδός υπουργός μίλησε αρχικά για υποψία δολιοφθοράς.

«Τα δύο καλώδια φαίνεται πως κόπηκαν στη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών. Πρόκειται λοιπόν για ένα συνηθισμένο συμβάν», ανέφερε η φινλανδική υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών σε μια ανακοίνωση.

Η φινλανδική αστυνομία επιβεβαίωσε πως δεν υπάρχει «καμία υποψία ποινικής παραβίασης στις δύο περιπτώσεις, με τις ζημιές να έχουν προκληθεί από έργα εκσκαφής». Η αστυνομία δεν θα διεξαγάγει ποινική έρευνα.

Ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος GlobalConnect δήλωσε πως δύο καλώδια οπτικών ινών σε μια υποδομή που συνδέει τη Φινλανδία με τη Σουηδία κόπηκαν τη Δευτέρα, προκαλώντας σοβαρή βλάβη.

Τα δύο καλώδια έχουν επιδιορθωθεί, σύμφωνα με τη φινλανδική υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

