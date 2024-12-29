Νότια Κορέα: 3 γενιές μιας οικογένειας σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η κοινή γνώμη της Νότιας Κορέας μετά το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο διεθνές αεροδρόμιο της Μουάν. Νεκροί από τα συντρίμμια του αεροπλάνου ανασύρθηκαν οι 179 από τους 181 επιβαίνοντες.

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής και εμπειρογνώμονες της αεροπορίας εκτιμούν ότι πιθανότερη αιτία της εθνικής τραγωδίας ήταν κάποια δυσλειτουργία στον μηχανισμό προσγείωσης, αμφισβητώντας τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει ένα χτύπημα πουλιού για τέτοιο δυστύχημα, αλλά η επίσημη έρευνα για τη συντριβή μπορεί να διαρκέσει χρόνια.

«Σε αυτό το σημείο υπάρχουν πολύ περισσότερες ερωτήσεις από απαντήσεις... Γιατί το αεροπλάνο πήγαινε τόσο γρήγορα; Γιατί δεν ήταν ανοιχτά τα πτερύγια; Γιατί δεν ήταν κατεβασμένο το σύστημα προσγείωσης;» αναρωτήθηκε στο Sky news ο Γκρέγκορι Αλέγι, εμπειρογνώμων σε θέματα αεροπορίας και πρώην καθηγητής στην ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας της Ιταλίας.

Τα συνεργεία έρευνας εντόπισαν και ανέσυραν τα δύο μαύρα κουτιά του μοιραίου αεροσκάφους, που περιέχουν δεδομένα της πτήσης και ηχητικά αρχεία. Τα μαύρα κουτιά (το ένα έχει ζημιές) αναμένεται να βοηθήσουν τις έρευνες για την αιτία που οδήγησε στο μεγαλύτερο αεροπορικό δυστύχημα στη χώρα, εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Οι έρευνες των συνεργείων συνεχίζονται.

Τα αεροπορικά δυστυχήματα είναι σπάνια στη Νότια Κορέα. Το χειρότερο στην ιστορία της έγινε όταν συνετρίβη Μπόινγκ 767 της Air China που μετέβαινε στην Μπουσάν από το Πεκίνο, τον Απρίλιο του 2022, οπότε έχασαν τη ζωή τους 129 άνθρωποι.





Οι εμπειρογνώμονες προέτρεψαν τους τοπικούς αξιωματούχους, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με απαιτήσεις για απαντήσεις από τις οικογένειες των θυμάτων της αεροπορικής καταστροφής, να μην κάνουν εικασίες για την αιτία της μέχρι να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες.



Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι περισσότεροι επιβάτες επέστρεφαν από πενθήμερες διακοπές για τα Χριστούγεννα, με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας να κηρύττει επταήμερο εθνικό πένθος, μέχρι τις 4 Ιανουαρίου.



Το μικρότερο σε ηλικία θύμα είναι ένα αγόρι 3 ετών και το μεγαλύτερο ένας άνδρας 78 ετών. Στο αεροδρόμιο εκτυλίχθηκαν σπαρακτικές σκηνές των οικογενειών των θυμάτων, με κάθε νεκρό, να αποτελεί μια μεγάλη οικογενειακή τραγωδία.



Ένας άνδρας γύρω στα 60, είπε ότι πέντε από τα μέλη της οικογένειάς του που εκτείνονται σε τρεις γενιές επέβαιναν στο αεροπλάνο, συμπεριλαμβανομένης της κουνιάδας του, της κόρης του και του συζύγου της και των μικρών παιδιών τους.

«Ξύπνησα και συνειδητοποίησα ότι είχα σωθεί»

Ένας από τους δύο επιζώντες από το δυστύχημα της Jeju Air, ονόματι Λι, έχει τις αισθήσεις του και μιλάει, παρά τα πολλαπλά κατάγματα, σύμφωνα με τον Τζου Γούνγκ, διευθυντή του νοσοκομείου Ewha της Σεούλ, όπου νοσηλεύεται ο 33χρονος.



Ο διευθυντής του νοσοκομείου είπε ότι ο άνδρας εισήχθη στην εντατική το απόγευμα της Κυριακής και οι εξετάσεις αποκάλυψαν κατάγματα στην πλάτη του, που περιορίζουν την κίνηση του ασθενούς. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό εντατική παρακολούθηση.



Το ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου αναμένεται να βοηθήσει στη διαχείριση του μετατραυματικού στρες του άνδρα, πρόσθεσε ο διευθυντής.

«Δεν κάναμε λεπτομερείς ερωτήσεις για το ατύχημα. Λαμβάνοντας υπόψη το πιθανό τραύμα και την τρέχουσα κατάσταση του ασθενούς, αποφασίσαμε να μην ερευνήσουμε περαιτέρω», είπε ο διευθυντής.



Ο άνδρας είπε στους γιατρούς «όταν ξύπνησα, συνειδητοποίησα ότι είχα σωθεί», σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου.



Και οι δύο επιζώντες του δυστυχήματος, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ήταν μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με αξιωματούχους της πυροσβεστικής. Διασώθηκαν από το τμήμα της ουράς του αεροπλάνου αφού το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες.



Η γυναίκα που επέζησε από το δυστύχημα της Κυριακής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ασαν της Σεούλ, σύμφωνα με ενημέρωση του νοσοκομείου.

«Πρέπει να πω τα τελευταία μου λόγια;»

Λίγες στιγμές πριν από τη συντριβή της πτήσης της Jeju Air, ένας επιβάτης έστειλε μήνυμα στον φίλο του λέγοντας ότι ένα πουλί χτύπησε το αεροπλάνο, σύμφωνα με μηνύματα που κοινοποιήθηκαν ευρέως σε νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.



«Περίμενε ένα λεπτό… δεν μπορούμε να προσγειωθούμε γιατί ένα πουλί (ή πουλιά) πιάστηκε στο φτερό μας», είπε ο επιβάτης στις 9 το πρωί τοπική ώρα σε μια κορεατική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων, το KakaoTalk.



«Από πότε;» ρώτησε ο άλλος.



«Μόλις τώρα… Να αφήσω τα τελευταία μου λόγια;» απάντησε ο επιβάτης, πριν χαθεί η επαφή.

«Η τελευταία φορά που θα βλεπόμασταν»

Δύο θύματα στο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα της Jeju Air ήταν Ταϊλανδοί πολίτες, σύμφωνα με τις αρχές της Νότιας Κορέας.



Ο πατέρας ενός από τα θύματα, ο Boonchuay Duangmanee, είπε στο Associated Press ότι «δεν πίστευε ποτέ ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα βλεπόμασταν για πάντα».



Η κόρη του Duangmanee, Jongluk, εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο στη Νότια Κορέα για αρκετά χρόνια, είπε στο AP. Είχε επιστρέψει στην Ταϊλάνδη επισκεπτόμενη την οικογένειά της πριν αναχωρήσει με πτήση από την Μπανγκόκ για το Διεθνές Αεροδρόμιο Μουάν.



«Άκουσα ότι το αεροπλάνο εξερράγη στην Κορέα σήμερα το πρωί. Αλλά δεν περίμενα καθόλου ότι η κόρη μου θα ήταν σε αυτή την πτήση», είπε.



«Είχε σχεδόν επιστρέψει…»

Ο Τζέον Τζε Γιουνγκ βλέπει και ξαναβλέπει το βίντεο με το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν η κόρη του και άλλοι 180 άνθρωποι να συντρίβεται σε ένα τοίχο και να τυλίγεται στις φλόγες στο αεροδρόμιο της Μουάν. Η κόρη του, η Μι Σόοκ, σκοτώθηκε. Ακόμη δεν μπορεί να το πιστέψει τι συνέβη.

«Όταν είδα το βίντεο, το αεροπλάνο φαινόταν εκτός ελέγχου», είπε ο 71χρονος Τζέον. «Οι πιλότοι μάλλον δεν είχαν άλλη επιλογή. Η κόρη μου, που είναι μόλις 45, να τελειώσει έτσι. Είναι απίστευτο».

Η Μι Σόοκ ήταν ένα παιδί με τρυφερή καρδιά, είπε ο πατέρας. Την είδε για τελευταία φορά στις 21 Δεκεμβρίου, όταν του πήγε λίγο φαγητό στο σπίτι του και ένα δώρο, το ημερολόγιο της νέας χρονιάς.

Η κόρη του Τζέον επέστρεφε στο σπίτι της, αφού πέρασε τις διακοπές των Χριστουγέννων με φίλους στην Μπανγκόκ. Αφήνει πίσω της το σύζυγο και την έφηβη κόρη της.

«Το νερό κοντά στο αεροδρόμιο δεν είναι βαθύ. Υπάρχουν και αγροί, με πιο μαλακό έδαφος από τον τσιμεντένιο διάδρομο. Γιατί δεν μπορούσε να προσγειωθεί εκεί;» διερωτάται ο Τζέον.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την πρόσκρουση το αεροσκάφος «καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς».

Η Μι Σόοκ αναγνωρίστηκε από τα δακτυλικά αποτυπώματά της και η οικογένειά της αναζητά τώρα ένα γραφείο τελετών κοντά στη γενέτειρά της, το Γκουανγκτζού, για να μεταφέρει εκεί τη σορό της. «Είχε σχεδόν επιστρέψει, για αυτό δεν χρειαζόταν να τηλεφωνήσει στην οικογένεια (για να αφήσει κάποιο τελευταίο μήνυμα). Νόμιζε ότι γύριζε στο σπίτι» είπε ο Τζέον.



Αμερικανική βοήθεια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια στη Νότια Κορέα, μετά την πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία.

«Η Τζιλ (η σύζυγός του) και εγώ, είμαστε συντετριμμένοι. Σκεφτόμαστε και προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που επλήγησαν από αυτήν την τραγωδία» ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε αναγκαία βοήθεια» στη Σεούλ, τόνισε.

Όπως έγινε γνωστό, Αμερικανοί ερευνητές θα βοηθήσουν την αεροπορική αρχή της Νότιας Κορέας στην έρευνα για τη συντριβή της Jeju Air.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (National Transportation Safety Board - NTSB) μια αμερικανική υπηρεσία, δήλωσε ότι θα ηγηθεί του κλιμακίου.

Εμπειρογνώμονες της αεροπορικής εταιρείας Boeing και μέλη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ θα συμμετάσχουν, ανέφερε η NTSB.

