Η Ρωσία δεν είναι ικανοποιημένη με τις προτάσεις της ομάδας του νεοκλεγέντα προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αναβολή της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ για 20 χρόνια, και για την ανάπτυξη στη χώρα μιας ομάδας ειρηνευτικών δυνάμεων της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο TASS.

«Κρίνοντας από πολλές διαρροές και τη συνέντευξη του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ στο περιοδικό Time στις 12 Δεκεμβρίου, μιλά για ''πάγωμα'' των εχθροπραξιών κατά μήκος της γραμμής εμπλοκής και μεταβίβαση περαιτέρω ευθύνης για την αντιμετώπιση της Ρωσίας στους Ευρωπαίους. Σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις προτάσεις που έγιναν από εκπροσώπους της ομάδας του εκλεγμένου προέδρου να αναβάλει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ για 20 χρόνια και να αναπτύξει μια ειρηνευτική ομάδα του "ΗΒ και ευρωπαϊκών δυνάμεων"» στην Ουκρανία», τόνισε ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ρωσίας.

Πάντως, ο Λαβρόφ σημείωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει επίσημα μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ουκρανική διευθέτηση αυτή τη στιγμή. «Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου - την ημερομηνία της ορκωμοσίας - ο Ντόναλντ Τραμπ έχει το καθεστώς του "εκλεγμένου προέδρου" και όλη η πολιτική σε όλα τα μέτωπα καθορίζεται από τον νυν πρόεδρο και την κυβέρνησή του. Και μέχρι στιγμής, μόνο ο τελευταίος έχει εξουσιοδότηση να συνεργαστεί με τη Ρωσία για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά καιρούς, όπως μας ενημερώνουν τακτικά, αυτό συμβαίνει, αλλά δεν γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία σε τέτοιες επαφές», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

