Νότια Κορέα: Τι προκάλεσε την αεροπορική τραγωδία;

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, όπως φαίνεται. Αεροσκάφος τύπου Boeing 737 της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Jeju Air που εκτελούσε διεθνή πτήση παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση χωρίς να κατεβάσει τροχούς στο αεροδρόμιο της πόλης Μουάν, στη Νότια Κορέα, αλλά έπεσε πάνω σε περίφραξη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με την εταιρεία στο αεροσκάφος επέβαιναν 181 άτομα, μεταξύ αυτών και έξι μέλη του πληρώματος. Το δυστύχημα συνέβη στις εννέα το πρωί της Κυριακής (δύο τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας).



Μέχρι αργά το απόγευμα τοπική ώρα η πυροσβεστική έχει επιβεβαιώσει επισήμως τον αριθμό των 167 νεκρών. Δύο από τους επιβαίνοντες ανασύρθηκαν ζωντανοί, αν και σοβαρά τραυματισμένοι, από το ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Πάντως, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα φτάσει τελικά τους 179 νεκρούς. Ήταν η μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία που έχει σημειωθεί στην κορεατική χερσόνησο από το 1997, όταν αεροσκάφος της Korean Airlines κατέπεσε και συνετρίβη στη ζούγκλα του Γκουάμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 228 επιβαίνοντες.

«Σύγκρουση με πουλιά στον αέρα»;

Πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος από τον Λι Τζονγκ Χιουν, επικεφαλής της πυροσβεστικής στην πόλη Μουάν, 290 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ: «Εικάζουμε ότι το δυστύχημα οφείλεται είτε σε μία σύγκρουση με πουλιά εν πτήσει, είτε σε επιδείνωση των καιρικών συνθηκών. Μέχρι τις 12.41 σήμερα καταμετρήθηκαν 80 νεκροί, ενώ έχουμε και δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία». Ανακοίνωση των αρχών υποστηρίζει ότι ο πύργος ελέγχου είχε ενημερώσει τον πιλότο για σμήνη πουλιών, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στην πτήση.



«Η υπόθεση φαίνεται ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς τόσο το αεροσκάφος, όσο και η αεροπορική εταιρεία υποτίθεται ότι έχουν καλές προδιαγραφές ασφαλείας» δηλώνει αναλυτής σε θέματα αεροπλοἴας στο αμερικανικό δίκτυο CNN. Οι διασώστες συνεχίζουν το έργο τους στο αεροδρόμιο της Μουάν. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εντοπίσουμε και άλλους τυχόν επιζήσαντες» λέει ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Λι Τζονγκ Χουάν. «Έχοντας δει τον τόπο του δυστυχήματος, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αισθάνομαι βαθιά θλίψη».

«Συγγνώμη» από τον CEO της Jeju Air

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Jeju ιδρύθηκε το 2005 και εκτελεί εσωτερικά δρομολόγια στη Νότια Κορέα, αλλά και πτήσεις από και προς την Ιαπωνία, την Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες. Είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται σε θανατηφόρο δυστύχημα. Πάντως, τον Αύγουστο του 2007 αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας είχε ξεφύγει από τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Μπουσάν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά επτά από τους επιβαίνοντες.



Ο CEO της Jeju Air, Κιμ Ε Μπάε, ζήτησε συγγνώμη, επισημαίνοντας πάντως ότι είναι ακόμη νωρίς για να προκύψουν αξιόπιστες πληροφορίες για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας. «Κατ' αρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από όλους όσους εκτιμούν την Jeju Air, κυρίως όμως να εκφράσω τη συγγνώμη μου και τα συλληπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει. «Προς το παρόν, είναι δύσκολο να γίνουν εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος, θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας, που διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές».



Για το δυστύχημα ενημερώθηκε και ο υπηρεσιακός πρόεδρος της χώρας, Τσόι Σανγκ Μοκ, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Εδώ και εβδομάδες η Νότια Κορέα διέρχεται σοβαρή πολιτική κρίση, καθώς ο συντηρητικός πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ καθαιρέθηκε από τη Βουλή στα μέσα Δεκεμβρίου μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου.

