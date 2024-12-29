Πολλά ερωτήματα εγείρει το νέο αεροπορικό δυστύχημα στη Νότια Κορέα που οδήγησε στο θάνατο 179 από τους 181 επιβαίνοντες.

Εμπειρογνώμονες που μίλησαν στο Reuters, αμφισβήτησαν τις αρχικές εκτιμήσεις ότι το αεροσκάφος Boeing BA.N 737-800 χτυπήθηκε από σμήνος πουλιών, επισημαίνοντας ότι αυτό που προκαλεί έντονο προβληματισμό είναι το γεγονός ότι δεν άνοιξαν οι τροχοί του.

Το αεροσκάφος όπως δείχνει βίντεο που μεταδόθηκε σε τοπικά μέσα, γλίστρησε στον διάδρομο προσγείωσης χωρίς ορατό εξοπλισμό προσγείωσης και στη συνέχεις χτύπησε σε τοίχο.

«Γιατί οι πυροσβέστες δεν έριξαν αφρό στον διάδρομο προσγείωσης; Γιατί δεν ήταν παρόντες όταν το αεροπλάνο έπεσε; Και γιατί το αεροσκάφος έπεσε τόσο μακριά στον διάδρομο; Και γιατί υπήρχε ένας τοίχος από τούβλα στο τέλος του διαδρόμου;» είπε ο συντάκτης της Airline News, Τζέφρι Τόμας.

Ειδικοί αναλυτές τόνισαν ωστόσο, ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία προτού οι αρχές της Νότιας Κορέας μπορέσουν να εντοπίσουν οριστικά τι θα μπορούσε να προκάλεσε τη συντριβή συμπεριλαμβανομένων εικασιών από τοπικούς αξιωματούχους για ενδεχόμενο χτύπημα πτηνού πριν από την προσγείωση.

Τα σχόλια έγιναν αφότου ο Lee Jeong-hyun, επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Muan, ενημέρωσε τα μέσα ενημέρωσης ότι η αιτία του συγκλονιστικού δυστυχήματος «υπολογίζεται ότι ήταν το χτύπημα πουλιού ή η κακοκαιρία». Όμως, τα πλάνα της συντριβής έδειξαν καθαρό ουρανό εκείνη την ώρα.

Ο David Soucie, πρώην επιθεωρητής ασφάλειας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας, είπε ότι «η κερδοσκοπία είναι ο χειρότερος εχθρός ενός ερευνητή».

Εκπρόσωπος της Jeju Air αρνήθηκε να σχολιάσει την αιτία του ατυχήματος κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων Τύπου, λέγοντας ότι διεξάγεται έρευνα.

Σύμφωνα με τους παγκόσμιους κανόνες αεροπορίας, η Νότια Κορέα θα ηγηθεί μιας πολιτικής έρευνας για τη συντριβή και θα εμπλέξει αυτόματα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το αεροπλάνο.

Ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης βρέθηκε στις 11:30 π.μ. (02:30 GMT), περίπου δυόμισι ώρες μετά τη συντριβή, και ο καταγραφέας φωνής στο πιλοτήριο βρέθηκε στις 14:24, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Νότιας Κορέας.

«Η συσκευή εγγραφής φωνής θα παρέχει πιθανώς την πιο ενδιαφέρουσα ανάλυση για το τι συνέβη σε αυτό το τραγικό δυστύχημα»

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα αεροπορικά ατυχήματα προκαλούνται συνήθως από ένα κοκτέιλ παραγόντων και μπορεί να χρειαστούν μήνες για να συνδυάσει τη σειρά των γεγονότων εντός και εκτός του αεροπλάνου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο πύργος ελέγχου είχε δώσει εντολή στον πιλότο να αλλάξει πορεία για να προσγειωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χτύπημα πτηνών. Ο πιλότος ακολούθησε τις οδηγίες.

Περίπου ένα λεπτό αργότερα, ο πιλότος έκανε μια κλήση στον πύργο. Η απόπειρα προσγείωσης σημειώθηκε περίπου δύο λεπτά μετά την κλήση του Mayday, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης «μαύρο κουτί» ανακτήθηκε από την επιτροπή διερεύνησης ατυχήματος, ενώ η συσκευή εγγραφής φωνής δεν έχει ανακτηθεί ακόμη, δήλωσαν αξιωματούχοι του υπουργείου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις

Οι ειδικοί είπαν ότι φαινόταν απίθανο ένα χτύπημα πουλιού να είχε προκαλέσει δυσλειτουργία του συστήματος προσγείωσης.«Ένα χτύπημα πουλιών δεν είναι ασυνήθιστο. Συμβαίνουν πολύ πιο συχνά, αλλά συνήθως δεν προκαλούν την απώλεια ενός αεροπλάνου από μόνα τους», είπε ο Τόμας.

Ο Αυστραλός ειδικός σε θέματα ασφάλειας των αεροπορικών εταιρειών, Τζέφρι Ντελ, είπε: «Δεν έχω δει ποτέ ένα χτύπημα πουλιού να εμποδίζει το σύστημα προσγείωσης».

Ο Αυστραλός σύμβουλος αεροπορίας Trevor Jensen είπε ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα έπρεπε να ήταν κανονικά έτοιμες για προσγείωση, με την "κοιλιά} του αεροπλάνου

Ένα χτύπημα πουλιού θα μπορούσε να έχει επηρεάσει τους κινητήρες CFM International, εάν είχε ρουφήξει πουλιά. Ωστόσο σύμφωνα με τους ειδικούς οι κινητήρες δεν θα σταματούσαν αμέσως και οι πιλότοι θα είχαν λίγο χρόνο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, είπε ο Dell.

Σύμφωνα με τους ίδιους σε ανάλογες περιπτώσεις τα αεροσκάφη κατεβαίνουν με ελάχιστα καύσιμα, οι πυροσβέστες ρίχνουν αφρό στο διάδρομο, και η προσγείωση γίνεται στο πιο απομακρυσμένο άκρο του διαδρόμου

Αφού ο πύργος ελέγχου εξέδωσε την προειδοποίηση για χτυπήματα πτηνών και οι πιλότοι δήλωσαν το Mayday, προσπάθησαν να προσγειωθούν στον διάδρομο από την αντίθετη κατεύθυνση, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Μεταφορών.

«Κατά τη διαδικασία προσγείωσης χτύπησε σε μια εγκατάσταση ασφαλείας πλοήγησης που ονομάζεται εντοπιστής και συγκρούστηκε με τον τοίχο», είπε ο αξιωματούχος.

Ο πιλότος εργαζόταν σε αυτόν τον βαθμό από το 2019 και είχε καταγράψει 6.823 ώρες πτήσης, ανέφερε το υπουργείο. Ο πρώτος αξιωματικός εργαζόταν σε αυτόν τον βαθμό από το 2023 και είχε καταγράψει περίπου 1.650 ώρες πτήσης.

