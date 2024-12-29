Οργή στη Γερμανία: «Απειλή κατά της δημοκρατίας» η τοποθέτηση του Μασκ υπέρ της AfD»

Δεν λέει να κοπάσει η οργή στη Γερμανία την τοποθέτηση του Ίλον Μασκ υπέρ της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD). «Παρεμβατική» και «θρασεία» χαρακτήρισε τη στάση του Μασκ ο υποψήφιος καγκελάριος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Φρίντριχ Μερτς. Ως «απειλή για τη δημοκρατία» την περιγράφουν Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και Πράσινοι.

«Δεν θυμάμαι ανάλογη περίπτωση παρέμβασης στην προεκλογική εκστρατεία μιας φίλης χώρας στην ιστορία των δυτικών δημοκρατιών. Ας φανταστούμε τη - δικαιολογημένη - αντίδραση που θα είχαν οι Αμερικανοί σε ένα παρόμοιο μονόπλευρο άρθρο γνωστού Γερμανού επιχειρηματία στους New York Times υπέρ της επιλογής ενός αουτσάιντερ στην εκστρατεία ενόψει των αμερικανικών προεδρικών εκλογών», δήλωσε ο κ. Μερτς στα ΜΜΕ του Ομίλου Funke.

Από την πλευρά του SPD, η αρχηγός Σάσκια Έσκεν τόνισε ότι η δημοκρατία είναι αμυντική και δεν μπορεί να εξαγοραστεί. «Όποιος προσπαθεί να επηρεάσει τις εκλογές μας από έξω, όποιος υποστηρίζει ένα αντιδημοκρατικό, μισάνθρωπο κόμμα όπως η AfD, είτε αυτή η επιρροή οργανώνεται από ένα κράτος, όπως η Ρωσία είτε μέσω της συγκεντρωμένης οικονομικής δύναμης και των μέσων ενημέρωσης του Ίλον Μασκ και των δισεκατομμυριούχων φίλων του στο διοικητικό συμβούλιο του εκδοτικού οίκου Axel Springer (του εκδοτικού οίκου στον οποίο ανήκει η εφημερίδα WELT, για την οποία έγραψε το άρθρο γνώμης ο Ίλον Μασκ), θα πρέπει να περιμένει τη σκληρή μας αντίσταση», δήλωσε η Έσκεν και επαίνεσε τη στάση συντακτών της εφημερίδας που διαμαρτυρήθηκαν για την δημοσίευση του άρθρου.

Αναφερόμενη ειδικά στην επικεφαλής του τμήματος άρθρων γνώμης της WELT Εύα Μαρί Κόγκελ, η οποία παραιτήθηκε λόγω του άρθρου, η αρχηγός του SPD έκανε λόγο για «σημάδι ελπίδας για την ανθεκτικότητα των ανεξάρτητων ΜΜΕ και της δημοκρατίας μας». Στο ίδιο πνεύμα, ο γενικός γραμματέας του SPD Ματίας Μιρς δήλωσε στην Handelsblatt ότι οι αντιδράσεις των δημοσιογράφων «δίνουν ελπίδα και δείχνουν ότι σε δύσκολες στιγμές υπάρχουν δημοσιογράφοι που αναλαμβάνουν την ευθύνη και δείχνουν ξεκάθαρη στάση».

Ο διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας των Πρασίνων Αντρέας Άουντρετς τόνισε από την πλευρά του ότι οι δισεκατομμυριούχοι του τομέα της τεχνολογίας και οι κρατικές κινεζικές εταιρίες έχουν τη δυνατότητα «να υπονομεύσουν τον δημοκρατικό μας λόγο με τις πλατφόρμες τους και πολλά χρήματα». Ο Ίλον Μασκ το κάνει «χέρι χέρι με τους εξτρεμιστές της AfD», κάτι που συνιστά «απειλή για τη δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης στη χώρα μας».

Με άρθρο γνώμης στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας WELT, ο Ίλον Μασκ περιγράφει τη Γερμανία ως χώρα «στο χείλος της οικονομικής και πολιτιστικής κατάρρευσης και επαναλαμβάνει ότι «η AfD είναι η τελευταία σπίθα ελπίδας». Αναφέρει ως βασικά προβλήματα την οικονομία, τη μετανάστευση, την ενέργεια, την πολιτιστική ταυτότητα και τον τομέα της καινοτομίας και επιμένει ότι η AfD είναι «το κατάλληλο κόμμα για να σώσει τη Γερμανία από το να γίνει η σκιά του πρώην εαυτού της». Υποστηρίζει μάλιστα ότι έχει το δικαίωμα να ασκεί κριτική, καθώς έχει επενδύσει στη Γερμανία, με το εργοστάσιο της Tesla στο Βρανδεμβούργο. Υπερασπιζόμενος την AfD, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας γράφει μάλιστα ότι ο ισχυρισμός περί ακροδεξιάς δύναμης είναι ξεκάθαρα εσφαλμένος, καθώς η αρχηγός του κόμματος Αλίς Βάιντελ έχει ομόφυλη σύντροφο από την Σρι Λάνκα. «Αυτό εσάς σας θυμίζει Χίτλερ; Σας παρακαλώ!», αναφέρει.

Το περιεχόμενο του άρθρου έχει προκαλέσει αντιδράσεις από όλα τα κόμματα εκτός της AfD, η οποία υποδέχθηκε με ικανοποίηση τη νέα παρέμβαση του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία και στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κριτική άσκησαν επίσης εκπρόσωποι της οικονομίας και των δημοσιογράφων στη Γερμανία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

