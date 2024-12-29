Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίσθηκε από επίθεση καρχαρία στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοικτά των αιγυπτιακών ακτών, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος της Αιγύπτου.

«Δύο άντρες δέχθηκαν στην περιοχή του Μάρσα Αλάμ επίθεση καρχαρία που τραυμάτισε τον έναν και σκότωσε τον άλλο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου. Η εθνικότητα των θυμάτων δεν διευκρινίσθηκε.

Η περιοχή αποκλείσθηκε και το κολύμπι απαγορεύεται για το επόμενο διήμερο.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι το περιστατικό συνέβη σε βαθιά νερά, εκτός της ζώνης που χρησιμοποιείται για κολύμπι.

Οι ακτές της Ερυθράς Θάλασσας είναι σημαντική τουριστική περιοχή για την αιγυπτιακή οικονομία.

Η εμφάνιση καρχαριών δεν είναι σπάνια στη θαλάσσια αυτή περιοχή, αλλά σπανίως σημειώνονται επιθέσεις κατά κολυμβητών και αυτές σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές.

Τον Ιούνιο 2023, Ρώσος τουρίστας έχασε την ζωή του από επίθεση καρχαρία ανοικτά της Χουργκάντα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

