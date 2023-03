Η Γκρέτα Τούνμπεργκ προσήχθη 2 φορές στην Νορβηγία ενώ διαδήλωνε για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων Σάμι - Δείτε βίντεο

Η Σουηδή ακτιβίστρια για την προστασία του περιβάλλοντος Γκρέτα Τούνμπεργκ προσήχθη δύο φορές σήμερα κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης υπέρ των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων στο Όσλο – η αστυνομία την απομάκρυνε αρχικά από το υπουργείο Οικονομικών και, λίγο αργότερα, από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η Τούνμπεργκ ένωσε από την Δευτέρα τις δυνάμεις της με τους διαδηλωτές που ζητούν να απομακρυνθούν 151 ανεμογεννήτριες από τα βοσκοτόπια των ταράνδων που χρησιμοποιούν οι αυτόχθονες βοσκοί Σάμι (Λάπωνες), στην κεντρική Νορβηγία. Οι ακτιβιστές λένε ότι η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων. Τις τελευταίες ημέρες οι διαδηλωτές απέκλεισαν την πρόσβαση σε κυβερνητικά κτίρια, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κεντροαριστερή κυβέρνηση μειοψηφίας της Νορβηγίας. Ο υπουργός Ενέργειας Τέργε Άασλαντ αναγκάστηκε να ακυρώσει επίσημη επίσκεψη που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στη Βρετανία.

