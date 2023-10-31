Η Νορβηγία πιστεύει ότι το Ισραήλ ίσως παραβίασε το διεθνές δίκαιο με τον βομβαρδισμό του στη Γάζα που ισοπέδωσε ολόκληρες γειτονιές και στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες Παλαιστινίους, δήλωσε σήμερα ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Άιντε δήλωσε σε συνέντευξη στο Reuters ότι ενώ το Όσλο στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, το ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό.

Αυτό σημαίνει τον διαχωρισμό μεταξύ μαχόμενων και αμάχων και την διασφάλιση ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις είναι αναλογικές προκειμένου να αποφεύγεται υπερβολική βλάβη σε αμάχους και μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε ο ίδιος.

«Πιστεύουμε ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου αυτή η αναλογικότητα και αυτός ο διαχωρισμός δεν έχουν γίνει απολύτως σεβαστοί», δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ισραηλινή πρεσβεία στο Αμπού Ντάμπι δεν είχε άμεσα κάποιο σχόλιο να κάνει,, αλλά η χώρα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της δεν στοχοθετούν αμάχους.

Πάνω από 8.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του μετά τις επιδρομές της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, που σύμφωνα με τις αρχές 1.400 έχασαν τη ζωή τους.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η χώρα δεν θα σταματήσει την επίθεσή της στη Γάζα έως ότου καταστρέψει τη Χαμάς.

Η Νορβηγία λειτούργησε ως μεσολαβητής στις συνομιλίες του 1992-1993 μεταξύ του Ισραήλ και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) που οδήγησαν στις Συμφωνίες του Όσλο το 1993. Έκτοτε, είναι επικεφαλής της ομάδας δωρητών που συντονίζει τη διεθνή βοήθεια στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι διεθνείς εκκλήσεις για προσωρινή κατάπαυση των εχθροπραξιών προκειμένου να φθάσει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους στη Γάζα έχουν απορριφθεί από το Ισραήλ.

«Αυτό που βλέπουμε στη Γάζα είναι μια τρομερά δραματική ανθρωπιστική κατάσταση», δήλωσε ο Μπαρθ Άιντε.

Περιέγραψε τις συνθήκες εκεί ως «τρομερές» με τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τεράστιες ελλείψεις σε νερό, ρεύμα, ιατρικές προμήθειες ύστερα από εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών από το Ισραήλ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι δορυφορικές εικόνες που έδειξαν ολόκληρες περιοχές να έχουν βομβαρδιστεί, τα σπίτια χιλιάδων ανθρώπων να έχουν καταστραφεί και οι υποδομές υγείας να έχουν δεχθεί επίθεση είναι «ξεκάθαρα προβληματικές» από την άποψη του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

«Αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό από νομική άποψη, είναι επίσης σημαντικό διότι θα έλθει κάποια στιγμή που θα πρέπει να αναζητήσουμε πολιτικές λύσεις», δήλωσε ο Μπαρθ Άιντε.

«Χρειάζεται να επιστρέψουμε στο βασικό ζήτημα του τι να κάνουμε για την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση».

Περίπου 200 Νορβηγοί πολίτες εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί στη Γάζα και δεν μπορούν να φύγουν λόγω του αποκλεισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.