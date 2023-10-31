Ο Εσμαΐλ Καανί, διοικητής της ιρανικής Δύναμης Κουντς, κλάδου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, λέγεται ότι βρίσκεται στον Λίβανο για να συντονίσει πιθανή διεύρυνση του πολέμου με το Ισραήλ.



Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, που επικαλούνται το αραβικό Amwaj.media που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καανί έφτασε στη Βηρυτό μόλις μια μέρα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, και από τότε παραμένει εκεί, με εξαίρεση μια επίσκεψη στην Τεχεράνη την περίοδο 16-20 Οκτωβρίου για διαβουλεύσεις.

Πηγή: skai.gr

Ο Εσμαΐλ Καανί είναι ο διάδοχος τουο οποίος χρησιμοποίησε τη δύναμη Κουντς για να εξάγει τον ιρανικό τρόμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ο Σουλεϊμανί σκοτώθηκε τον Ιούνιο του 2020 από αμερικανικό πλήγμα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.Τις τελευταίες δέκα ημέρες, ο Καανί λέγεται ότι συναντήθηκε με αρχηγούς παλαιστινιακών τρομοκρατικών οργανώσεων καθώς και με την ηγεσία της Χεζμπολάχ,Ομάδες που ελέγχονται από την Τεχεράνη στον Λίβανο, τη Συρία, το Ιράκ και την Υεμένη έχουν κατηγορηθεί ότι διεξήγαγαν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην περιοχή.Πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Amwaj αναφέρουν πάντως ότι ενώ η Δύναμη Κουντς συντονίζει τους συμμάχους του Ιράν στη Μέση Ανατολή σε μια «κοινή αίθουσα επιχειρήσεων», είναι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλαγια επιθέσεις από τον Λίβανο εναντίον του Ισραήλ.Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ πρόκειται να προχωρήσειτην Παρασκευή, μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.Η ομιλία είναι προγραμματισμένη για τις 3 μ.μ. ώρα Ελλάδας, κατά τη διάρκεια μιας τελετής προς τιμήν των «μαρτύρων που πέθαναν στο δρόμο προς την Ιερουσαλήμ», σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al Mayadeen που υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ.Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ έχουν συμμετάσχει σε μια σειρά από μικρής κλίμακας αψιμαχίες στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, μερικές από τις οποίες είχαν θύματα. Η σιιτική οργάνωσηνα μην εμπλακεί στον πόλεμο με τη Χαμάς.

