Τέλος το εμπάργκο: Πρόσκληση για το επίσημο δείπνο των Νόμπελ σε Ρωσία και Λευκορωσία Κόσμος 10:41, 01.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πρόσκληση θα λάβει και το Ιράν, το οποίο είχε επίσης αποκλειστεί πέρυσι και για πρώτη φορά ο ηγέτης του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Σουηδοί Δημοκράτες