Ζώνες αποκλεισμού στο Γουέστμινστερ από την αστυνομία για την πορεία για τη Γάζα

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Ενισχυμένες εξουσίες και ζώνες αποκλεισμού ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο πλαίσιο της αυξημένης κινητοποίησης για τη μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης το απόγευμα του Σαββάτου στο Λονδίνο.

Η διαδήλωση θα γίνει εν μέσω αντιδράσεων, καθώς συμπίπτει με εορτασμούς για την επέτειο της λήξης του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, την ημέρα Ανακωχής.

Αυξημένη ανησυχία για επεισόδια έχουν προκαλέσει οι χαρακτηριζόμενες ως «εμπρηστικές» δηλώσεις της αρμόδιας για την αστυνόμευση Υπουργού Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν περί «πορείας μίσους» από «όχλο».

Μετά τις δηλώσεις της πρόθεση αντισυγκεντρώσεων έχουν εκφράσει ακροδεξιές ομάδες.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Σκότλαντ Γιαρντ, στη «σημαντική» επιχείρηση ασφαλείας θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί, με τους μισούς να προσέρχονται από αστυνομικές διευθύνσεις εκτός Λονδίνου.

Το Κενοτάφιο έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, επίκεντρο της ετήσιας τελετής της Κυριακής της Ενθύμησης στη μνήμη των πεσόντων που θα πραγματοποιηθεί την επομένη, όπως επίσης άλλοι δρόμοι και μνημεία του Γουέστμινστερ θα καλύπτονται από ζώνες αποκλεισμού.

«Όποιος πιστεύεται ότι μετέχει ή συνδέεται με την παλαιστινιακή διαδήλωση και προσπαθεί να προσέλθει σε αυτή την περιοχή θα μπορεί να συλλαμβάνεται», προειδοποίησε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ειδικότερα το Κενοτάφιο θα προστατεύεται με 24ωρη αστυνομική παρουσία.

Επίσης, οι αστυνομικοί θα έχουν το ελεύθερο να σταματούν και να κάνουν σωματικό έλεγχο σε όποιον κρίνουν ύποπτο στην ευρύτερη περιοχή, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα διαταγής διάλυσης πλήθους.

Η αστυνομία έχει συμφωνήσει με τους διοργανωτές της διαδήλωσης πως η διαδρομή που θα ακολουθηθεί θα ξεκινά από το Hyde Park μέχρι την αμερικανική πρεσβεία στη νότια όχθη του Τάμεση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.